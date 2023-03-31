Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні, організація дозволила федераціям пускати на змагання гравців з цих країн.

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Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. Частина федерацій ще до рішення МОК дали зелене світло для росіян та білорусів.

Наприклад, Міжнародна федерація фехтування оголосила про допуск спортсменів країн-терористок до змагань з травня цього року. Але це викликало масовий спротив серед представників цивілізованого світу.

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Раніше Німеччина та Фінляндія скасували етапи Кубка світу з фехтування через можливий приїзд росіян до їх країн. До них долучилась і Франція.

У місцевій федерації фехтування тактовно зазначили, що у країни нема можливості прийняти учасників з Росії та Білорусі. Турнір у Сен-Мор-де-Фос мав пройти з 19 по 21 травня.

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До слова, таке ганебне рішення від МОК обурює чомусь саме росіян. Місцеві представники включно із міністром спорту скиглять від того, що спортсменів змушують не підтримувати війну та геноцид українців.