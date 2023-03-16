Рік тому світовий спорт почав масово відмежовуватись від Росії через її війну проти України. Більшість федерацій дискваліфікували команди з країни-терористки або ж змушували спортсменів виступати під нейтральним прапором.

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Втім напередодні Олімпійських Ігор-2024 почались розмови про можливе повернення росіян. Першою резонансне рішення прийняла Міжнародна федерація фехтування.

Організація дозволить росіянам і білорусам повернутись до змагань, але ще не вирішила, під якими прапорами. Втім цивілізований світ теж реагує на такі неадекватні дії.

Федерація фехтування Німеччини повідомила, що відмовляється проводити Кубок світу з жіночої рапіри. Це рішення спричинило саме повернення представників Росії та Білорусі у фехтування.

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Турнір мав би пройти 6 травня у місті Тауербішофсхайм, тому це був би перший турнір, де стався би камбек спортсменів-терористів. Також федерація має намір обговорити з німецькими спортсменами питання участі у кваліфікації до Олімпіади в разі допуску туди росіян та білорусів.