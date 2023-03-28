Це перший тривожний дзвіночок після того, як Міжнародний олімпійський комітет заговорив про повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань та навіть Олімпійських ігор. Реакція цивілізованого світу була миттєвою. Проти цього рішення FIE виступили не лише фехтувальники, а й спортсмени інших видів спорту.

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Фехтувальники проти суперників із країн-агресорів

Українська сторони вирішила бойкотувати змагання, на яких будуть брати участь російські та білоруські фехтувальники.

Тепер 318 фехтувальників (286 чинних та 32 тих, хто закінчив кар'єру) надіслали офіційного листа до МОК та FIE з проханням переглянути своє рішення щодо повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань. Перед цим фехтувальники з багатьох країн світу записали спеціальне відео, у якому показали своє невдоволення божевільному рішенню Міжнародної федерації фехтування щодо допуску спортсменів із країн-агресорів.

У листі фехтувальники наголосили, що FIE важливіші інтереси Росії, аніж права та голоси України.

Повністю нехтуючи голосами спортсменів, ви дозволили Росії та Білорусі повернутися до змагань FIE. Це є очевидним порушенням позиції МОК. І це вкотре показує, що інтереси Росії важливіші за голоси та права спортсменів, особливо з України,

– йдеться в офіційному листі.

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