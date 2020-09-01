Одразу чотири українки здолали перше коло US Open-2020 (Відкритого чемпіонату США з тенісу), що проходить у Нью-Йорку.

З перемог в основній сітці почали виступи Марта Костюк, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко і Даяна Ястремська, пише 24 канал.

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Успіх українок

Друга ракетка України Даяна Ястремська в першому колі US Open здобула перемогу над Астро Шармою з Австралії – 6:3, 6:7, 7:6. У наступному раунді її суперницею стане американка Медісон Бренгл.

99 ракетка світу Катерина Козлова за півтори години обіграла Уїтні Осігве, що займає 143 місце в світі – 6:3, 7:5. У наступному раунді вона зустрінеться з 12 ракеткою рейтингу WTA Петрою Квітовою.

Катерина Бондаренко здолала володарку wild card Еллі Кік з США – 3:6, 6:3, 6:1. У другому раунді Бондаренко зіграє з 15 ракеткою світу Петрою Мартіч з Хорватії.

Раніше Марта Костюк винесла з корту імениту росіянку в стартовому матчі US Open. Молода українська тенісистка вперше пройшла до другого раунду на Відкритому чемпіонаті США.

Таким чином, вперше в історії одразу чотири представниці України вийшли до другого раунду змагань.

Втрати України

У перший день змагань Україна недорахувалася трьох представників. 23-річна Ангеліна Калініна склала зброю в битві з третьою ракеткою світу. Другою втратою стала Катаріна Завацька, що займає 108 місце в рейтингу WTA. Вона поступилася 17 ракетці світу Олені Рибакіній з Казахстану – 3:6, 0:6. У наступному поєдинку Рибакіна зустрінеться з Каєю Канепі.

Додамо, що Леся Цуренко знялася з турніру ще до першого раунду. Вона повинна була зіграти з Медісон Бренгл в стартовому матчі, але відмовилася виходити на корт через проблеми зі здоров'ям.