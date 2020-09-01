Чернігівська "Десна" дебютує в єврокубках. 1 вересня команда дізналася ім'я суперника у раунді плей-офф кваліфікації. Команда проведе свій матч на виїзді.

Суперником "Десни" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи стане переможець пари "Кукесі" (Албанія) – "Вольфсбург" (Німеччина). Чернігівська команда цей матч проведе на виїзді 24 вересня.

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Ковалівський "Колос", якщо пройде грецький "Аріс" у другому кваліфікаційному раунді (матч 17 вересня), то в третьому раунді зіграє проти "Рієки" (Хорватія). Цей матч теж відбудеться на виїзді.

"Вольфсбург" та українські клуби

Німецький "Вольфсбург" в минулому сезоні двічі перетинався з українськими клубами. На груповому етапі Ліги Європи команда грала проти "Олександрії" (двічі перемогла). А в 1/8 фіналу Ліги Європи – проти "Шахтаря". "Гірники" двічі перемогли.