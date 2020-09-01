У вівторок, 1 вересня, відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. На цій стадії турніру може зіграти й київське "Динамо".

Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Жеребкування відбулося ще до того, як визначилися усі учасники плей-офф. Тож в деяких парах вказані команди, які зіграють між собою за право виступити на тій стадії турніру.

До теми: "Динамо" – АЗ: дата та місце матчу Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів

Славія (Чехія) – Мідюланд (Данія) / Янг Бойз (Швейцарія)

Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль) / Динамо (Брест, Білорусь) – Зальцбург (Австрія)

Олімпіакос (Греція) – Омонія (Кіпр) / Црвена Звезда (Сербія)

Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегія) – Ференцварош (Угорщина) / Динамо (Загреб, Хорватія)

Шлях представників

Краснодар (Росія) – ПАОК (Греція) / Бенфіка (Португалія)

Гент (Бельгія) / Рапід (Австрія) – Динамо (Київ, Україна) / АЗ Алкмаар (Нідерланди)

Суперник "Динамо"

"Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів йде так званим шляхом представника ліг. У третьому кваліфікаційному раунді команда зіграє проти "АЗ Алкмаар" з Нідерландів. Матч відбудеться в Києві 15 вересня.

"Динамо" ж, якщо подолає третій кваліфікаційний раунд, при жеребкуванні раунду плей-офф буде серед сіяних команд. Як і переможець пари ПАОК – "Бенфіка". Серед несіяних російський "Краснодар" та переможець пари "Гент" – "Рапід". Зважаючи, що УЄФА розводить українські та російські клуби при жеребкуванні, то жеребкування було чисто формальним. Хоча під час жеребкування в суперники "Краснодару" якраз і випав переможець пари "Динамо" – АЗ.

Відтак "Динамо" зіграє проти "Гента" чи "Рапіда".

Цей раунд складатиметься вже з двох матчів. Перший з них 22 або 23 вересня, матч-відповідь 29 або 30 вересня.

Нагадаємо, що за "Гент" виступають троє українців – Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук.