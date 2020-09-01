У четвер, 3 серпня, збірна України з футболу на "Арені Львів" зіграє матч Ліги націй проти національної команди Швейцарії. Чи зберегла наша збірна ту зіграність, яку показувала у минулому році? Про найголовніше про цей поєдинок читайте на Спорт24.

Україна – Швейцарія: головне

Що: Ліга націй УЄФА;

Де: "Арена Львів", Львів;

Коли: четвер, 3 вересня, 21:45;

Головний арбітр: Андреас Екберг;

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

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Історія протистоянь

Історія протистоянь збірних України і Швейцарії на поєдинки не багата. Вперше команди зустрілися в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 в Кельні (Німеччина), де після нічийних 0:0 в основний і додатковий час "синьо-жовті" вирвали перемогу в серії пенальті (3:0). Тоді Україна встановила історичний рекорд і вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу.

Та зустріч запам'яталася ще й тим, що швейцарці не забили три пенальті з трьох у ворота Шовковського, та й нинішній керманич української команди, Андрій Шевченко, тоді не зміг пробити Цубербулера.

У товариському матчі 2010 року в Женеві команди зіграли внічию – 2:2.

Аналіз збірної України

Команда Андрія Шевченка стала одним з головних відкриттів відбірного циклу до Євро-2020. У групі з португальцями і сербами українська збірна не програла жодного матчу, завоювавши перше місце і пряму путівку на форум.

Раніше ідеї тренерського штабу України та суттєве омолодження складу дозволили команді виграти свою групу в дивізіоні В Ліги Націй, що дозволило українцям стати учасником елітної ліги.

Аналіз збірної Швейцарії

"Хрестоносці" також без проблем пройшли кваліфікацію Євро-2020 року, посівши перше місце в групі D, де їх прямими конкурентами були команди Данії та Ірландії.

Крім цього, команда Володимира Петковича занесла собі в актив виступу в минулому розіграші Ліги Націй УЄФА, де вона виграла групу у збірної Бельгії, а на стадії плей-офф програла путівку у фінал португальцям (1:3). У поєдинку за третє місце швейцарці програли Англії в серії пенальті.

Травмовані і дискваліфіковані

Україна: травмованих немає.

Швейцарія: не зіграють – Фабіан Шер (плече), Деніс Закарія (коліно).

Прогноз на матч

Обидві збірні зіграли свої останні матчі майже рік тому. Але у збірної України тут є 2 значні переваги. Перше це своє поле. У себе вдома "жовто-сині" програвали востаннє 3 роки тому хорватам. Після цього вони зіграли на батьківщині 10 матчів і здобули 8 перемог. А серед повалених суперників були Словаччина, Чехія, Португалія і тд.

Другий плюсовий аспект для українців це те, що не мало гравців основного складу грають в своєму чемпіонаті. І там хоча б 1-й тур вже зіграли. Плюс левова частка збірників припадає на 2 клуби "Шахтар" і "Динамо", а ці команди ще й Суперкубок між собою тиждень тому розігрували. Тобто деяка ігрова практика вже є. У швейцарських футболістів, які грають по всій Європі, немає такого ігрового тонусу.

Все таки наявність хоч якоїсь ігрової практики і своє поле, цілком можуть принести господарям перемогу.