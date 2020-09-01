До збірної України головний тренер Андрій Шевченко викликав 37 футболістів. Тож вже на зборах їх кількість почала скорочуватися.

Першим розташування збірної України покинув 20-річний захисник київського "Динамо" Олександр Сирота. Для гравця це був дебютний виклик до головної команди.

"До самовіддачі та ігрових якостей Сашка у тренерського штабу немає жодних зауважень, однак, зважаючи на високу конкуренцію центрбеків у нинішньому складі головної команди, послуги Сироти більше потрібні молодіжній команді", – пояснили таке рішення в Українській асоціації футболу.

До теми: Два гравці збірної Іспанії здали позитивний тест на коронавірус перед матчем з Україною

Варто відзначити, що 1 вересня лише 28 гравців тренувалися. П'ятеро футболістів лише напередодні, 31 серпня, прибули на збір. Це Яремчук, Безус, Пластун, Соболь та Харатін, які у неділю, 30 серпня, зіграли за свої клуби. А весь понеділок футболісти витратили на дорогу до Харкова.

Ввечері 1 вересня футболісти відправляться літаком до Львова. Саме тут 3 вересня і відбудеться матч проти Швейцарії. 6 вересня українці зіграють проти Іспанії в Мадриді.

Щодо молодіжної збірної, куди відправився Сирота, то вона тренується в Києві. 4 вересня команда зіграє з однолітками з Данії, а 8 вересня – Фінляндії. Обидва матчі відбудуться на виїзді.