Шевченко відправив зі збірної України захисника "Динамо"
До збірної України головний тренер Андрій Шевченко викликав 37 футболістів. Тож вже на зборах їх кількість почала скорочуватися.
Першим розташування збірної України покинув 20-річний захисник київського "Динамо" Олександр Сирота. Для гравця це був дебютний виклик до головної команди.
"До самовіддачі та ігрових якостей Сашка у тренерського штабу немає жодних зауважень, однак, зважаючи на високу конкуренцію центрбеків у нинішньому складі головної команди, послуги Сироти більше потрібні молодіжній команді", – пояснили таке рішення в Українській асоціації футболу.
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Варто відзначити, що 1 вересня лише 28 гравців тренувалися. П'ятеро футболістів лише напередодні, 31 серпня, прибули на збір. Це Яремчук, Безус, Пластун, Соболь та Харатін, які у неділю, 30 серпня, зіграли за свої клуби. А весь понеділок футболісти витратили на дорогу до Харкова.
Ввечері 1 вересня футболісти відправляться літаком до Львова. Саме тут 3 вересня і відбудеться матч проти Швейцарії. 6 вересня українці зіграють проти Іспанії в Мадриді.
Щодо молодіжної збірної, куди відправився Сирота, то вона тренується в Києві. 4 вересня команда зіграє з однолітками з Данії, а 8 вересня – Фінляндії. Обидва матчі відбудуться на виїзді.