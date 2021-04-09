У реванші Ломаченко поб'є Лопеса, – американський тренер Гарсія

9 квітня 2021 , 12:46
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Джерело:

ютуб Little Giant BoxingLittle Giant Boxing

Авторитетний американський тренер Роберт Гарсія поділився думкою про потенційний реванш між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом. Наставник не розуміє, чому українець так пізно включився на ринзі у першому бою.

Прогноз експерта

У жовтні 2020 року Василь Ломаченко доволі несподівано поступився Теофімо Лопесу та втратив можливість називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Тренер з США Роберт Гарсія ще досі вражений цим боєм.

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Він не розуміє, чому українець так легко віддав супернику 6 раундів, а вже потім включився у поєдинок, коли вже було пізно. Якщо боксери таки проведуть реванш, то переможцем із цього протистояння вже вийде Ломаченко: "Я вважаю Ломаченка відмінним бійцем. Я чесно думаю, що в реванші він поб'є Теофімо".

На думку Гарсії, досвідчений боєць з України може перемогти не лише зухвалого Теофімо. Йому під силу покласти на канвас будь-якого суперника у своїй ваговій категорії.

Я навіть вважаю, що він все ще може побити Девіна Хейні, він все ще може побити Раяна Гарсію. Я думаю, Василь може задати хороший бій 50 на 50 проти "Танка", який також дуже вибуховий та сильний. Я, можливо, вибрав би Ломаченко фаворитом в бою з "Танком",
– зізнався американський тренер.

Цікаво, що 2 лютого з'явилась інформація, що Ломаченко та Лопес отримали пропозицію провести бій-реванш у Катарі. Однак вже за два дні американець заявив, що його найближчі поєдинки точно не будуть проти українця. Теофімо навідріз відмовляється від другого бою з Василем.

Автор: Софія Кулай