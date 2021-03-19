Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (17-0, 13 КО) оголосив про дату і місце проведення бою з австралійським претендентом Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).

Лопес проведе бій з Камбососом 5 червня у Маямі (США).

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Я б'юся 5 червня в Маямі. Клянуся, це буде, як фільм. Ми збираємося це зробити. Я поки не можу назвати імена, але все буде здорово. Я б'юся з Джорджем Камбососом-молодшим. Я повинен бути готовий. Мені не потрібно готуватися, я вже готовий,

– заявив Лопес.

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Лопес у 12-раундовому поєдинку переміг Ломаченка. Бій завершився невеликим скандалом. Рішення одного з суддів обурило українську команду. Джулі Ледерман віддала Василю лише один раунд.

Український боксер кволо поводив себе на ринзі, а після сутички пояснив, що проводив бій із травмованим плечем. Боксер з України був прооперований та вже потрохи повертається до повноцінних тренувань.

Буквально недавно, 2 лютого, стало відомо, що Василь Ломаченко та Теофімо Лопес отримали пропозицію провести матч-реванш в Катарі. А вже 4 лютого Лопес заявив, що в двох наступних боях не збирається зустрічатися з Ломаченком.