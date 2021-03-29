Наступним суперником українського боксера Василя Ломаченка буде японець Масайоші Накатані. Промоутер Боб Арум підтвердив, що сторони домовилися про бій.

За словами Боба Арума, бій Ломаченко – Накатані вже утверджений. Залишилося вибрати остаточну дату.

Оце так Багато чому навчився у Ломаченка, так що пішов ти, Вася, але дякую, – Лопес

"Або в останній тиждень червня, або 10 липня Ломаченко буде битися з Накатані – хлопцем, який нокаутував Вердехо. Так, цей бій затверджений. Його дата – останній тиждень червня або 10 липня", – заявив Боб Арум в коментарі.

Про місце бою Боб Арум нічого не розповів.

Інформацію про те, що Накатані стане суперником Ломаченка, раніше повідомляв канал ESPN. Окрім того, менеджер Ломаченка Егіс Клімас теж заявляв, що перемовини про майбутній бій боксера вже на фінальній стадії, і він повернеться в ринг влітку.