Український боксер Василь Ломаченко планує влітку 2021 року повернутися у ринг після поразки Теофімо Лопесу. Ломаченко націлився на бій проти японця Масайоші Накатані.

За інформацією телеканалу ESPN, Ломаченко може провести бій проти японця Масайоші Накатані. Зауважимо, що канал ESPN наближений до Боба Арума, промоутера Василя Ломаченка.

До теми Наступний бій Ломаченко проведе у липні, – менеджер боксера

ESPN та Арум давно співпрацюють і канал транслює боксерські шоу промоутерської компанії Top Rank.

Бій у розробці

За інформацією каналу, бій вже перебуває у розробці. Поєдинок Ломаченко – Накатані повинен відбутися влітку. Точна дата поки не відома.

Ломаченка та Накатані об'єднує те, що обидва боксери програли Теофімо Лопесу. Обидва бійці змусили Лопеса пройти повну дистанцію поєдинку.

Чутки про бій Ломаченка з Накатані з'явилися ще взимку. Ломаченко навіть присвятив японцю у своєму інстаграмі допис.

Масайоші прийшов у коментарі із запитанням: "Це наступний бій?"

Втім, далі чуток та переписування у соцмережах справа не дійшла.

32-річний Накатані провів на професійному ринзі 20 боїв. У його активі 19 перемог (13 нокаутом) та поразка Лопесу.

Найвищий рейтинг японець має у WBC, де перебуває на 7 місці. У рейтингу IBF Накатані на 10 місці, а в WBO – 14. Позаду Масайоші чилієць Хосе Санчес, якого нокаутував Денис Берінчик.