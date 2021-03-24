Накатані таки стане наступним суперником Ломаченка
Український боксер Василь Ломаченко планує влітку 2021 року повернутися у ринг після поразки Теофімо Лопесу. Ломаченко націлився на бій проти японця Масайоші Накатані.
Джерело:ESPN
За інформацією телеканалу ESPN, Ломаченко може провести бій проти японця Масайоші Накатані. Зауважимо, що канал ESPN наближений до Боба Арума, промоутера Василя Ломаченка.
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ESPN та Арум давно співпрацюють і канал транслює боксерські шоу промоутерської компанії Top Rank.
Бій у розробці
За інформацією каналу, бій вже перебуває у розробці. Поєдинок Ломаченко – Накатані повинен відбутися влітку. Точна дата поки не відома.
Ломаченка та Накатані об'єднує те, що обидва боксери програли Теофімо Лопесу. Обидва бійці змусили Лопеса пройти повну дистанцію поєдинку.
- Чутки про бій Ломаченка з Накатані з'явилися ще взимку. Ломаченко навіть присвятив японцю у своєму інстаграмі допис.
- Масайоші прийшов у коментарі із запитанням: "Це наступний бій?"
- Втім, далі чуток та переписування у соцмережах справа не дійшла.
32-річний Накатані провів на професійному ринзі 20 боїв. У його активі 19 перемог (13 нокаутом) та поразка Лопесу.
Найвищий рейтинг японець має у WBC, де перебуває на 7 місці. У рейтингу IBF Накатані на 10 місці, а в WBO – 14. Позаду Масайоші чилієць Хосе Санчес, якого нокаутував Денис Берінчик.
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