Чому Усик прийняв бій з Джошуа та як війна вплинула на бокс: інтерв'ю з промоутером Красюком

Світова боксерська спільнота у передчутті найбільш очікуваного поєдинку 2022 року, в якому українець Олександр Усик відстоюватиме звання чемпіона світу проти британця Ентоні Джошуа. Напередодні гучного реваншу ми поспілкувалися з Олександром Красюком, промоутером Усика.

Перший бій між Усиком та Джошуа відбувся у вересні 2021 року та завершився впевненою перемогою українця. Та з того часу багато що змінилося. На жаль, в Україні розпочалася повномасштабна війна з росією, яка так чи інакше вплинула не тільки на український бокс, але й світовий.

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В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Олександр Красюк розповів, що змусило Усика покинути тероборону та прийняти реванш з Джошуа, чому бій не мав шансів відбутися у Польщі та, як поєдинок допоможе Україні.

Окрім того, Олександр Красюк розповів про повернення у ринг непереможного Дениса Берінчика, який вже у жовтні буде відстоювати свій титул. Також промоутер оцінив шанси Василя Ломаченка отримати бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Як війна вплинула на життя Олександра Красюка та K2 Promotions

Як для вас розпочалася повномасштабна війна 24 лютого?

24 лютого зранку я був у себе вдома на Печерську й прокинувся о 5 ранку, тому що мені здалося, що я почув вибух. Вікна у мене виходять на Батьківщину-Мати й Дніпро. Я подивився у вікно й ніби ніякого спалаху не бачив, але відчуття було тривожне. Почекав 2 – 3 хвилини й почув знову вибух зі сторони Борисполя.

Зрозумів, що сталося найгірше – те, у що не хотілося вірити. Я розбудив сім'ю. Мені у цей час зателефонував брат, який був у Черкасах. Він та мої батьки живуть там. Каже: "Хутчіш вивозь родину до мене!"

Десь за пів години ми вже сиділи в авто. У Києві вже чи не всі були у машинах. У заторах приблизно півтори години виїжджав. Так само були проблеми на заправках. Дорога, яка мала зайняти півтори – максимум дві години, зайняла 6 – 7. Але у підсумку я вивіз сім'ю.



Олександр Красюк / Фото 24 каналу

Деякий час перебував у Черкасах. Ми активно брали учать у всій організації тоді, зокрема, допомагали на місці самообороні. Десь на початку березня я прийняв рішення, що сім'ю треба вивозити за кордон.

Близький друг, польський промоутер Анджей Василевський з першого дня активно займався діяльністю на допомогу Україні. Вони створили серйозний фонд, який у перші дні починав надсилати допомогу. У них були певні проблеми з не дуже чесними партнерами, які тут її приймали.

Тому він звернувся з проханням допомогти із організацією постачань. Ми це зробили. Він багато українців приймав, допомагав у Польщі, розміщував людей у готелях, допомагав транспортом. І, звичайно, так само допоміг мені.

Як війна вплинула на промоутерську компанію K2? Вам довелося заморозити бізнес?

Ні, K2 не заморожена. Заморожена діяльність в Україні, тому що ми не маємо можливості проводити поєдинки та боксерські шоу. Це занадто небезпечно. Але діяльність наша триває. Ми працюємо. У нас є Олександр Усик, Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар.

За цей час Чеботар провів поєдинок у Польщі. У Берінчика запланований поєдинок на кінець жовтня за титул чемпіона Європи. Олександр Усик 20 серпня буде битися у реванші з Ентоні Джошуа. Зараз ми активно займаємося поєдинком для Дмитра Митрофанова. Незважаючи ні на що будемо працювати далі.

Навесні 2020 року спорт, у тому числі бокс, відчули удар пандемії COVID-19. Усі спортивні події вмить перестали проводити. Та вже влітку промоутери почали знаходити вихід із ситуації. Британський промоутер Едді Хірн вирішив провести шоу без глядачів у саду вілли. Згодом і його американський колега Боб Арум почав проводити бої без глядачів. Бокс жив, хоча стадіони були закритими.

Чи є щось спільного у впливі війни та пандемії на професійний бокс?

У пандемію основним фактором була невизначеність. Тобто незрозуміло, що це таке. Там потрібен був час, тому що ні в кого не було жодного сумніву, що треба взяти паузу і визначитися із наступними діями. Не було такого, що "все, хана й більше нічого не буде".

Ми одразу почали відпрацьовувати питання згідно з тими обставинами, в яких ми опинилися. Якщо поєдинки не можна проводити масово, то їх все одно можна проводити для глядача, який перебуває вдома біля телевізора й можна просто доставляти цей сигнал тим самим людям, які купували б квиток. Та оскільки це неможливо об'єктивно, то можна це робити через сучасні інформаційні технології. Пандемія знизила активність, але не припинила бої.

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Війна – це більше визначеності, аніж невизначеності. Тут однозначно є розуміння того, що проводити масові поєдинки – це смертельно небезпечно. Я читав, що зараз чемпіонат України з футболу має відновитися у повністю таємному режимі, аби убезпечити учасників. Я повністю з цим погоджуюся. Наразі проводити масові заходи – безглуздо.

Реванш Усик – Джошуа

Наприкінці 2021 року ми спілкувалися з Олександром Красюком і серед іншого говорили про реванш Усика з Джошуа. І промоутер українця, і сторона британця в один голос заявляли, що дедлайн другого бою – це квітень – травень. Та досить швидко стало зрозуміло, що бій відбудеться у кращому випадку в червні – липні.

Чому затягнулася дата реваншу Усик – Джошуа?

Дедлайн – це певний час, який визначений домовленістю двох сторін. Ми його підписали у контракті, коли відбувався перший бій. Далі були обставини. Об'єктивні обставини непереборної сили. В Україні почалася війна. У березні була повна невизначеність.

Ми не розуміли, що буде та як буде. Але вже за декілька тижнів після початку війни ми почали міркувати, що так чи інакше нова реальність є такою. Тому ми маємо, зважаючи на об'єктивну реальність, свою діяльність підлаштовувати. Тоді у нас з'явився намір провести матч-реванш.



Ентоні Джошуа – Олександр Усик / Фото Getty Images

А далі певна послідовність подій. Перше – ми розуміли, що до кінця квітня було нереально провести бій, тому що Усик лише наприкінці березня покинув територію України. Тобто ми говорили про кінець травня – початок червня.

Визначаючись з місцем проведення, надійшла пропозиція від Саудівської Аравії. Вона надійшла з часовим проміжком у два тижні – із 7 до 21 липня. Ми визначилися й ініціатива була на боці Саудівської Аравії. Вони проговорили 21 липня, але згодом звернулися до нас із проханням перенести, тому що не встигали з усіма організаційними питаннями. Тому ми перенесли бій на 20 серпня.

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський в інтерв'ю 24 каналу заявив, що на місці менеджера Усика він би провів реванш з Джошуа у Польщі. Мовляв, там більше українців та власне поляків, які б прийшли на бій.

Чи реально було провести бій у Польщі?

Провести бій у Польщі реально. Чесно кажучи, не чув коментар Стаховського. Але це коментар, скажімо, людини-обивателя, яка не знайома з внутрішньою кухнею боксу, та не розуміє справжні процеси, які відбуваються, і справжні бюджети.

Якби в Польщі було можливо зібрати такі гроші, як, наприклад, у Лондоні, то поєдинки а-ля Усик – Джошуа там би відбувалися декілька разів на рік. Польський ринок боксу не настільки розвинений навіть у порівнянні з іншими країнами Європи. Звичайно, там дещо більші бюджети через платоспроможність населення. Але в цілому…

Я спілкуюся з колегою Анджеєм Василевським і розумію, що вони проводять там боксерські шоу, аби бокс не помер. Тобто бізнесу в цьому немає. Це те, що стосується комерційної складової.

Підписавши контракт, ми дещо обмежили свої можливості, тому що головний принцип, який був закладений, – це принцип максимізації прибутку з обох сторін. Тому принцип максимізації прибутку є ключовим у прийнятті рішень щодо вибору місця бою, телевізійних платформ, арени, щодо вибору спонсорів тощо.

Це принцип, яким користуються сторони під час організації цього поєдинку, приймаючи рішення щодо основних моментів. Тому Польща в жодному разі не фігурувала.

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А щодо того, чи збере достатньо коштів Олександр Усик для України, то він вже багато чого зробив. На жаль, я не можу про це говорити, оскільки він це має робити. Але він ніколи нікому про це не скаже. Тому я мовою Езопа спробую пояснити, що мається на увазі.

Усик заснував фонд, який активно працює та допомагає безпосередньо Україні і всім тим, хто потребує допомогу. Ще до заснування фонду власними коштами стільки всього було зроблено, але від Усика про це ніхто ніколи не дізнається.

Зараз була ініціатива Олександра. Він звернувся з пропозицією, аби викупити телевізійні права на поєдинок, щоб він був безкоштовний для показу в Україні, щоб всі глядачі мали можливість безоплатно дивитися реванш. Ми попрацювали над цією ідеєю і збагатили її збором коштів на фундацію Усика.

Тому зараз ми маємо наступну формулу. По-перше, поєдинок буде транслюватися на MEGOGO в режимі, коли будь-хто – чи то підписник, чи не підписник MEGOGO має можливість увімкнути сайт чи завантажити застосунок і безкоштовно та без реєстрації дивитися поєдинок Усик – Джошуа 2.

Далі, Суспільне. Оскільки Суспільне є частиною телевізійного марафону, який транслюється не лише на території України, а телевізійні права мають обмеження лише на території України, тому ця трансляція піде через мережу регіональних каналів Суспільного з тим самим охопленням та аудиторією. Тобто люди, які не мають можливість дивитися MEGOGO, чи не мають доступу до інтернету, можуть увімкнути свій регіональний канал Суспільного й дивитися поєдинок Усик – Джошуа.



Перший бій Ентоні Джошуа – Олександр Усик / Фото Getty Images

Далі – ютуб-канал Олександра Усика. Бій буде доступний у прямому ефірі абсолютно безкоштовно для всіх охочих. І наш партнер Pari Match на своїй платформі теж транслюватиме цей поєдинок.

Протягом поєдинку всі кошти наших партнерів і спонсорів, яких ми збираємо, і, які будуть виступати партнерами цієї трансляції на всіх вищезазначених платформах, йдуть до фонду Усика. Всі кошти йдуть на благодійність.

Також протягом всієї трансляції буде застосовано QR-код – всі глядачі матимуть змогу зробити свій внесок у допомогу. Просто просканувавши QR-код, перейшовши на сторінку фонду, зробити свій внесок – хто скільки може.

Окрім того, компанія Pari Match, яка прийматиме ставки на поєдинок, від кожної ставки певну суму буде перераховувати у фундацію Усика.

Лише Бог знає, скільки ми зберемо коштів. Але однозначно можу сказати, що це потужний проєкт... Це не просто спорт і не просто трансляція. Це ініціатива чемпіона допомогти своїй країні, своїй Батьківщині.

Чому Усик все ж вирішив битися з Джошуа?

Вмовити Усика виїхати з України було дуже складно. Перший день війни його застав не в Україні, він повертався в Україну як міг. 26 лютого він вже був у Києві. Одразу приєднався до лав територіальної оборони. Знову ж таки, він не любить, коли про це розповідають, але сам він про це не розповість. Патрулював свій округ, регіон так само з хлопцями, схожими на нього.

Він має багато друзів високопосадовців, у Збройних Силах України – багато з ким спілкувався і радився щодо цього. Жодного разу він не чув: "Ні, ні, Саша. Залишайся в Україні. Роби те, що ти робиш, тому що це необхідно".

Усі без винятку люди говорили: "Саша, збирайся. Ти – рупор світового масштабу. Ти зможеш допомогти Україні. Ти зможеш донести світу, що насправді відбувається. Що більше буде уваги до України, тим краще для нас. Нам потрібні перемоги. Ти професійний боксер, тому, будь ласка, займайся своєю справою".

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Усик почав вагатися, чи дійсно треба брати участь у цьому поєдинку. Останньою краплею була його поїздка до госпіталю з пораненими бійцями. Не один раз він це робив у різних регіонах України. Останньою краплею, здається, було, коли він у Львові приїхав у госпіталь.

Усі хлопці з тяжкими пораненнями зібралися і всі як один сказали, що "нам потрібна твоя перемога, іди і змагайся. Говори зі світом, демонструй те, що ти маєш демонструвати. Нехай лунає гімн, нехай майорить прапор". Це було останньою краплею, після якої Усик зателефонував і вже прийняв рішення почати організаційну роботу.

Далі організаційна робота вже була за нами. Наприкінці березня ми виїхали з України організованою групою, влаштували підготовчий табір і наразі перебуваємо на фінішній прямій.

На кону бою знову будуть чемпіонські титули WBO, WBA, IBF. Але, крім них, буде дещо більше, оскільки вся Україна чекатиме перемоги від Усика. Чи тисне на Усика цей фактор відповідальності?

Розділимо це на декілька складових. Перше – проаналізуємо поєдинок зі спортивної складової. Джошуа вже знає, що таке бути в ринзі з Усиком. Він вже на власному досвіді це відчув. Тому впевненості у нього буде більше.

Джошуа зробив роботу над помилками: змінив тренера, змінив формат підготовки. Ми не знаємо, як це вплине на результат і хід поєдинку, але ми точно знаємо, що це відбулося. Тому поєдинок Усик – Джошуа 2 точно не буде таким, як перший бій.

Ми розуміємо, що Джошуа має застосовувати свої сильні сторони. Його сильні сторони – це маса, сила, пресинг. Ми розуміємо, що 12 раундів йому буде важко конкурувати з Усиком у високому темпі. Тому він намагатиметься вкласти максимум зусиль у першій половині бою. Зі спортивної точки зору, моє власне відчуття, це буде пекло, яке треба пройти.



Олександ Усик / Фото Getty Images

Що стосується психологічної складової, то звичайно кожен з нас, українців, вже ніколи не буде таким, як до війни. Тому що війна переключила у нашій свідомості такий тумблер, який не можна перемкнути назад. Той, хто став свідком війни, назавжди ним залишиться. А от як людина використовує цей досвід – це персональна якість кожної людини. Є сильні люди, які, як говорить приказка – "усе, що нас не вбиває, робить нас сильнішими".

А є слабкі люди, психіка яких не може витримати. Вони слабшають і стають більш уразливими. На мій погляд, Усик не відноситься до слабких людей. Він дуже сильна особистість, який у власному житті пройшов і Крим, і Рим. Пройшовши цей досвід війни, він не буде таким, як раніше. Та це не означає, що він буде слабшим.

У таборі Усика працюють усі ті самі професіонали, які були з ним і до цього. І його моральна підготовка так само відбувається, як фізична й тактична. На всіх трьох напрямках ведеться робота.

Щодо тиску, то Усик є професіоналом. Він був у Польщі, у Москві, у Лондоні, у Манчестері... І зараз у Саудівській Аравії так само вся Україна чекатиме від нього перемоги.

Оскільки Усик боксер-професіонал, він вміє концентруватися, залишити за квадратом рингу абсолютно все – всі думки, переживання, "за" й "проти". Його психологічне поле буде 6х6 метрів та суперник. Протягом 45 хвилин поєдинку він буде робити свою роботу. Всі переживання можуть бути до та після поєдинку. Маючи величезний досвід у цій справі, не думаю, що психологічний тиск для Усика буде якимось вирішальним негативним фактором.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі переміг Ділліана Уайта та оголосив про закінчення кар'єри. На момент інтерв'ю Тайсон досі умовно був на пенсії, хоча вже заявив про повернення. Усик, Джошуа та Ф'юрі неодноразово декларували бажання битися за звання абсолютного чемпіона світу, коли б на кону були всі титули – WBO, WBA, IBF (володіє Усик) та титул WBC (володар Ф'юрі).

Яка ситуація з титулом WBC, оскільки Усик прагне здобути цей пояс і стати абсолютним чемпіоном світу?

Будемо говорити фактами. Станом на зараз факт номер один – Усик володар трьох основних титулів. Факт номер два – він має їх захистити 20 серпня. Факт номер три – четвертий пояс WBC у чинного чемпіона Тайсона Ф'юрі. Факт номер чотири, який зі знаком питання, – Ф'юрі оголосив про закінчення кар'єри.

Але, чи оголошує боксер про закінчення кар'єри таким чином? Залишивши собі пояс. Тобто Ф'юрі є чинним чемпіоном за версією WBC. І доти, доки він залишається чинним чемпіоном – говорити про його пенсію, м'яко кажучи, некоректно.

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Ми можемо повірити Тайсону Ф'юрі, що він закінчив кар'єру тоді, коли він відмовиться від свого поясу. Від свого поясу він не відмовляється. Тому ми робимо висновок, що він має плани, сподівання і надію стати абсолютним чемпіоном і провести поєдинок за абсолютного чемпіона з переможцем реваншу Усик – Джошуа.

Ми знаємо, що Саудівська Аравія оголошувала про своє бажання провести цей історичний поєдинок. Такого ще ніколи не відбувалося в історії професійного боксу. У нас були абсолютні чемпіони, але володарі трьох титулів (WBC, WBA, IBF). WBO жодного разу не було, тому що WBO як організація з'явилися у 1990 році. Зараз йдеться про 4 основні титули. Такого в сучасній історії не було.

Звичайно, говорячи про такий масштаб, йдеться не про гроші, чи кар'єру, а про історію, про спадок. Не тільки переможець, але й людина, яка братиме участь у цьому поєдинку, увійде в історію. Він, ймовірно, стане членом Зали слави боксу.

Наступний бій Берінчика і титульний шанс Ломаченка

Відомо, що наступним суперником Дениса Берінчика стане Іван Менді. Менді навряд чи вдалий опонент для старту Берінчика у США. То ж, де відбудеться бій?

Іван Менді для старту у США не досить вдала кандидатура. Щодо Британії, то ми міркуємо. До кінця серпня ми будемо мати якусь конкретику. Зараз цей бій запланований у Франції, але ми ще маємо час для того, щоб остаточно визначитися з місцем проведення поєдинку.

Наприкінці 2021 року Берінчик ефектно переміг Ісу Чанієва і вшосте захистив титул WBO International. Однак Денис досі не отримав омріяний бій за звання чемпіона світу.

Що бій проти Менді дасть Берінчику?

Цей бій грає декілька ключових ролей для кар'єри Берінчика. По-перше, пауза, яка виникла через війну. По-друге, титул чемпіона Європи, яким ще не володів Денис у професіоналах. По-третє, міжнародний ринок. І, по-четверте, – все-таки Іван Менді дуже досвідчений боксер. Він серйозний тест для Берінчика і таким поєдинком можна гарно заявити про себе.

Крім титулу чемпіона Європи, на кону стоятиме титул WBO International, яким володіє Берінчик. Не варто забувати, що Берінчик перебуває на другій позиції в рейтингу WBO.

Так чи інакше WBO буде змушена оголосили поєдинок Берінчика за титул чемпіона світу. Чи з позиції офіційного претендента, чи з позиції претендента на вакантний титул. Значення немає, адже в разі успішного виступу Берінчик точно битиметься за звання чемпіона світу.



Денис Берінчик / Фото К2

Берінчик виступає у легкій вазі, де закручена ситуація. Девін Хейні зібрав усі титули та заявив, що готовий у жовтні битися з Василем Ломаченком. Чи реальний цей бій?

Девін Хейні має провести реванш з Джорджем Камбососом. Де цей поєдинок відбудеться – ніхто не знає. Але однозначно є контракт і доти, поки Камбосос не прийняв пропозиції про stand by (почекати – 24 канал) або відмовитися від поєдинку – цей бій (Хейні – Ломаченко) не на часі.

Щодо Ломаченка. З огляду на інформацію у ЗМІ, Ломаченко готується до поєдинку у жовтні. Навряд чи це буде Девін Хейні. Але надалі інформація вже буде залежати від результатів тих поєдинків, які відбудуться – повернення Ломаченка і реванш Хейні – Камбосос.

Ломаченко не міг відтермінувати бій з Камбососом?

Цей бій був запланований в Австралії і саме там він мав відбутися у визначений час. Ломаченко вступив до лав ЗСУ й відмовився від поєдинку. Зараз Василь вирішив повертатися.