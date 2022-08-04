Підігріли інтерес до реваншу

Промоутерська компанія Matchroom Boxing підігріла інтерес до бою Усик – Джошуа 2. Британський боксер спробує повернути свої чемпіонські пояси, які втратив ще у вересні 2021.

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У промо показано яскраві фрагменти тренувального процесу боксерів. Також у відео увійшов невеличкий момент із першого поєдинку між Усиком та Джошуа.

Показано тренування Джошуа на стадіоні у Саудівській Аравії та підготовку Усика на узбережжі. Наприкінці ролику боксери сходяться на ринзі у Джидді, де відбувається ще один зустріч поглядів.

Промо реваншу Усик – Джошуа

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