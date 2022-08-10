Швидке повернення Ф'юрі

Тайсон повідомив у своїх соцмережах, що він відновлює свою кар'єру. Він вирішив повернутися заради поєдинку проти Дерека Чісори.

До теми Ф'юрі звернувся до боксера, заради якого готовий відкласти свою пенсію

Нещодавно "Циганський король" звернувся до Чісори в інстаграмі, де назвав його "гівнюком". Також Ф'юрі благав його підписати контракт про бій.

Боксери вже зустрічалися раніше. Ще у 2011 році вони билися за пояси другорядного рівня: титул чемпіона Великої Британії та пояс Співдружності, які Ф'юрі відібрав за рішенням суддів. Це була перша поразка Чісори в кар'єрі.

Їхній реванш відбувся у 2014 році, тоді Дерек достроково закінчив бій у 10-му раунді, а Ф'юрі дісталися пояс WBO International, а також європейський і британський титули.

ESPN повідомляє, що нова зустріч боксерів може відбутися у грудні 2022-го у Кардіффі, Уельс. Також повідомляється, що угода на бій ще не підписана, Тайсон та Дерек не можуть домовитися про гонорар.

Своє рішення битися з Чісорою втретє Ф'юрі пояснив тим, що хоче стати "першим в історії боксером у важкій вазі, який проведе дві трилогії: одну – з Діонтеєм Уайлдером, іншу – з Дереком Чісорою".

Ф'юрі представив тренера, з яким готуватиметься до цього бою. Ним стане британець Айзер Лоу, з яким Тайсон співпрацював і раніше.

Чи зупиниться Ф'юрі на Чісорі