Стаховський: Не вистачає інтелекту людям

Сергій поділився думками щодо Василя Ломаченка та Олександра Усика. Бо ж позиція боксерів часто була не зрозумілою.

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"А про наших спортсменів. Ну, дивіться, Ломаченко записався в тероборону і Усик колись записувався. Але, знаєте, діяти треба послідовно. Після 24-го кожен зробив свій вибір, але, як то кажуть, декого буде виправляти могила. Мені шкода, що люди з таким високим ім’ям, з таким високим реноме, які могли б в реаліях зробити багато в медійному плані, несуть меседж, який не є зрозумілим. Він не зрозумілий як там, так і в нас. Така позиція розмиває кордони й це жахливо", – зазначив Стаховський.

Олександр Усик 20 серпня вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Бій-реванш відбудеться у Саудівській Аравії.

Тенісист не розуміє, чому Усик погодився, щоб реванш відбувся саме там, оскільки Саудівська Аравія не запровадила жорстких санкцій проти Росії.

Дивіться, Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти Росії запровадила? Я, коли побачив, що вони будуть битися в Саудівській Аравії, сказав, що це просто знущання. Якщо не вистачає інтелекту людям, то біля них мають бути ті, в кого цього інтелекту вистачає. Але не в цьому випадку,

– додав тенісист.

Що відомо про спортсмена