Менше двох тижнів залишилось до довгоочікуваного поєдинку за участю Олександра Усика. Українець готується до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа, який пройду в Джидді.

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Для підготовки Усик обрав саме країну проведення бою – Саудівську Аравію. Вчора боксер показав коротеньке відео, як тренується до битви з Джошуа. Що сказати, фізична форма Олександра вражає!

Як тренується Олександр Усик:

Цілком ймовірно, що це відео не додасть впевненості Ентоні Джошуа. Нещодавно новий тренер британця Роберт Гарсія розповів про психологічні проблеми AJ після поразок від Руїса та Усика.

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