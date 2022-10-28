Зробив ставку на 12 раундів: головний хейтер Ломаченка знову нагадав про себе

Скандальний український боксер Іван Редкач продовжує звертати на себе увагу гучними заявами. 36–річний спортсмен спрогнозував результат бою Ломаченка з Ортісом.

29 жовтня Василь Ломаченко проведе бій у Нью-Йорку проти американця Джемейна Ортіса. Така гучна подія не пройшла поза увагою епатажного боксера Івана Редкача, який прославився скандальними заявами.

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У своєму інстаграм Іван зізнався, що зробив ставку на результат бою Ломаченко – Ортіс.

Вася, удачі. Я за тебе і ставку поставив на всі 12 раундів,

– написав Редкач.

Не міг оминути Редкач висловлювання Ломаченка про Путіна.

І не посперечаєшся. Усі ми під богом ходимо, окрім атеїстів,

– прокоментував Іван.

Висловлювання Рідкача про Ломаченка / Фото з інстаграму Івана

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Чим прославився Іван Редкач

За межами рингу Редкач відомий своїми випадами на адресу Василя Ломаченка та Олександра Усика. Він неодноразово висловлювався в їхній бік, висміюючи їхню релігійність.

Іван провів на професійному рівні 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.

В останньому поєдинку Редкач програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.

Влітку Іван засвітився на фото в обіймах з російським боксером.

Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку. В Україні це буде ранок 30 жовтня. Боксери вийдуть в ринг не раніше 05:00 за київським часом.