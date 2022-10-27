Перед боєм проти Ортіса, в Ломаченка чимало питали саме про Україну та війну, аніж про сам наступний бій.

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За словами боксера, саме його досвід боїв допоміг йому, коли він був в лавах територіальної оборони. Але не через те, що довелося битися.

"Як фізично, так і психічно в боксі ви повинні усвідомлювати небезпеку, коли ви на рингу. Ви повинні постійно бути напоготові, щоб захистити себе, щоб не дозволити супернику завдати будь-якої шкоди. Звичайно, ви не можете порівняти середовище боксу з тим, коли ви знаходитесь на полі бою, і над вами летять ракети та кулі. Але, в той самий час, я вважаю, що я був більш підготовлений порівняно з людьми, які не мали жодного досвіду в єдиноборствах, тому це дало мені перевагу", – розповів Ломаченко.

Що б він сказав Путіну

В Ломаченка спитали, що б він сказав російському диктатору Володимиру Путіну. Його відповідь була доволі короткою та однозначною.

"Бог йому суддя", – відповів Ломаченко.

Про Україну та прапор

Ломаченко розповів, що він вирішив відновити боксерську кар'єру, коли ситуація в Україні стала покращуватися. А для нього це хороша можливість представляти Україну на міжнародній арені.

Кожного разу, коли ви проводите бій, ви представляєте свою власну країну, ви стоїте під кольорами свого прапора. І цей раз нічим не відрізняється. Це ще одна можливість показати світові, хто я є, і привернути увагу до України,

– розповів Ломаченко.

Про початок війни та повернення в Україну

Початок війни Ломаченко застав у Греції, де він перебував в одному з монастирів. Після початку вторгнення Росії, його менеджер пропонував йому летіти до США. Адже в Ломаченка майже був домовлений бій проти Джорджа Камбососа за звання абсолютного чемпіона світу. Але Ломаченко відмовився та повернувся в Україну.

Ломаченко в інтерв'ю ESPN заявив, що не міг зробити інакше.

"Як я міг це зробити? Я б не міг спати вночі. Я б не зміг жити далі, якби я це зробив, якби я втік... Ворог вторгся в нашу країну. Гинуть мирні жителі. Жінки та діти гинуть. Будь-який чоловік на моєму місці, будь-який справжній чоловік залишився б, щоб захистити свій дім", – пояснив свій вчинок Ломаченко.

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Про участь в теробороні

Ломаченко після повернення до України записався до лав місцевої самооборони.

"Я не був ні на передовій, ні на полі бою. Нашій групі було доручено патрулювати місто після комендантської години. Комендантська година починалася о 22:00. Це був час, коли ми починали охороняти вулиці. Помітити людину, яка не повинна бути на вулиці, або машину, яка не повинна бути на дорозі. Треба бути пильним, як під час бою", – розповів боксер.

Далі йому дозволили повернутися до тренувань – чотири рази на тиждень.

Про ракетний удар

Ломаченко міг і загинути під час ракетного удару, коли росіяни обстріляли узбережжя Чорного моря. Одна з ракет влучила у відпочинковий комплекс, зруйнувавши декілька будівель. Ломаченко з родиною перебував за 800 метрів від місця удару з родиною.

"Я запам'ятаю цей момент назавжди, тому що там була вся моя сім'я. Я маю на увазі не лише моїх батьків і дітей, а всю мою родину", – розповів Ломаченко.