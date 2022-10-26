Вже цієї суботи український боксер Василь Ломаченко повернеться у ринг після довгої паузи. Суперником нашого спортсмена на нью-йоркському "Медісон сквер гарден" стане американець Джемейн Ортіс, пише 24 канал.

До теми Ломаченко оцінив важливість свого бою проти Ортіса на тлі війни в Україні

У 2020 році Василь програв всі свої чемпіонські пояси (WBC, WBA, WBO). Українець поступився Теофімо Лопесу, який у підсумку став абсолютним чемпіоном.

Після цього український боксер провів лише два бої. В обох здобув перемогу – над Масайосі Накатані та Річардом Коммі. Також Василь був близький до бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Тоді всіма поясами володів Джордж Камбосос і саме Ломаченко був фаворитом на бій із ним. Втім початок повномасштабної війни змусив Василя посунути бокс на другий план і вступити до лав тероборони Білгород-Дністровського. Тепер же українець готовий до поновлення кар'єри.

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Прогноз букмекерів

На думку експертів, Василь є беззаперечним фаворитом. Компанія Favbet дає на перемогу Ломаченка коефіцієнт 1,07, а на Ортіса – аж 11,00. Цікаво, що вчора перемогу українця оцінювали у 1,08, а американця – у 8,00.

Також більшість експертів схиляється до того, що боксери проведуть на рингу всі 12 раундів. На це ставки приймають з коефіцієнтами 1,82. На дострокове закінчення поєдинку коефіцієнт 1,92.

Відзначимо, що лише перемога в бою проти Ортіса дозволить Ломаченку далі розраховувати на бій за всі чемпіонські пояси. Ними наразі володіє Девін Хейні, який цього року вже двічі побив Джорджа Камбососа.