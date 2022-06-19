Редкач: Потрібно розділяти спорт та політику

Українські спортсмени активно демонструють свою громадянську позицію та вимагають відсторонення росіян від міжнародної арени. Більшість атлетів змінили свою думку та наголошують на тому, що спорт не може бути поза політикою.

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Проте Редкач так не вважає. Він наголосив, що варто розмежовувати спорт та політику. У своєму твітері він опублікував світлину з російським боксером Дмитром Біволом.

"Потрібно розділяти спорт та політику. Хоч цей принцип і йде в історію і слід визнати, що вони нерозлучні, але для мене спорт залишається поза політикою.

Бо старанно трудяться спортсмени, а в такому випадку потім і кров'ю – жоден політик так не трудиться за рахунку держбюджету у своїх кишенях. Не потрібно плутати лазню з вахтою", – написав боксер під фото.

Редкач разом з Біволом / Фото з твітеру українця

Що відомо про українського боксера