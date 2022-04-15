Редкач назвав Усика клоуном

У своєму твітері Редкач опублікував три світлини Усика. На першому фото боксер зі зброєю в руках, на другому – боксер у церкві московського патріархату, а останньому – нова зачіска Олександра.

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Таким чином Редкач розкритикував українського чемпіона Олександра Усика за його стиль життя.

Я можу дати цьому клоуну Оскар?
– написав боксер.


Редкач назвав Усика клоуном / Фото з твітеру

Що відомо про боксера

  • Редкач провів на професійному рівні 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.
  • У останньому поєдинку Редкач дивно програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.
  • Перед цим 25 січня 2020-го він програв Денні Гарсії. При цьому українець під час бою вкусив суперника, за що був дискваліфікований на пів року.
  • За межами рингу Редкач відомий своїми випадами на адресу Василя Ломаченка та Олександра Усика. Він неодноразово висловлювався в їхній бік, зокрема, називав їх релігійність "пафосом і награністю".