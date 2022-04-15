Редкач назвав Усика клоуном

У своєму твітері Редкач опублікував три світлини Усика. На першому фото боксер зі зброєю в руках, на другому – боксер у церкві московського патріархату, а останньому – нова зачіска Олександра.

Читайте також Вдячний Онуфрію: Усик вкотре опублікував світлину з представником московського патріархату

Таким чином Редкач розкритикував українського чемпіона Олександра Усика за його стиль життя.

Я можу дати цьому клоуну Оскар?

– написав боксер.



Редкач назвав Усика клоуном / Фото з твітеру

Що відомо про боксера