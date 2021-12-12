Реальність чи гарна фантазія: 2021 – рік виходу з "реанімації" жіночого футзалу в Україні

Пандемія коронавірусу катастрофічно вдарила по жіночому футзалу України. Здається, що 2021-й рік став початком чогось нового. А може у це лише хочеться вірити?

Жіночий футзал повертається після "клінічної смерті"

2021-й можна назвати роком появи нових команд у сезоні, чемпіонату, який розбитий відразу на три групи та нарешті довгоочікуваних матчів жіночої збірної України. На жаль, з футзальної карти України зникла ще одна титулована команда – київський IMS-НУХТ.

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Але дивлячись на склад створеної Енергії з Києва складається враження, що IMS-НУХТ продовжує свою ходу, але з іншою назвою та декілька новими футзалістками.



Київська Енергія / Фото instagram.com/wfc_energy

Розпочнемо з оновленого чемпіонату. Змагання знову стартували з двох об'єднаних ліг – Першої та Вищої. Але тут палка у двох кінцях. Захмарні рахунки лідерів над новачками не надто приваблюють спонсорів, не дають мотивацію дівчатам. Захоплюють лише хокейні рахунки на футзальному майданчику.

Однак із минулих років із Вищої ліги залишились лише чотири команди – Будстар-НПУ , ЗХО-Тесла, Ладомир та Багіра. Це навіть складно було б назвати чемпіонатом! Тому об'єднання ліг було б цілком логічним рішенням.

Дніпро став проблемою для суперників

Вже за декілька перших турів нового сезону стало зрозуміло, що з таким темпом було б доцільно знову поділити на два дивізіони. Солідну гру показує черкаське Дніпро, також слід виділити команду з Хмельницького.

За інформацією соцмереж Енергії, у другій частині сезону до команди мають приєднатись гравчині збірної України Ірина Дубицька та Анастасія Кліпаченко, які підсилять склад. Поки що дівчата виступають у Кувейті. Тому киянки могли б теж сміливо претендувати на Вищу лігу. Хоча не слід загадувати, про це можна буде говорити лише за підсумками чемпіонату.



ЗХО-Тесла – Енергія / Фото ЗХО-Тесла

А може це період повернення добрих часів

Багато оновлених та новостворених команд заявилось на чемпіонат. Чи виживуть ці клуби після сезону, якщо враховувати катастрофічну ситуацію зі спонсорами, вірніше їх відсутністю? Невідомо, як складеться.

У групі 1 немає чітко виділеного лідера, тому тут найцікавіша боротьба. Одне з найспекотніших протистоянь є у групі 2. Там серйозну конкуренцію за перше місце ведуть відразу три клуби – Будстар-НПУ (Київ), Дніпро (Черкаси) та Ладомир (Володимир-Волинський).



Дніпро – відкриття нового сезону / Фото instagram.com/msk.dnipro

Щодо останньої групи, то тут з першого погляду кидається чемпіон України ЗХО-Тесла. Харківський клуб встигає не лише грати у чемпіонаті, а й поїхати в Іспанію, де у Луго взяти участь у Кубку європейських чемпіонів.

Ще рано говорити про те, хто яке місце займе. Адже сезон лише нещодавно стартував. Але вже можна сміливо сказати, що боротьба буде цікавою.

Те, чого чекали усі фанати – матчі збірної

Щодо матчів жіночої національної команди, то нарешті вони таки відбулись. Основний раунд Євро-2022 минув не без нервів, але дорікати дівчатам у самовіддачі ніхто не міг.

До цього у червні українки зіграли два спаринг із Польщею. В обидвох матчах підопічні Шайтанова святкували перемогу – 4:2 та 5:4.

Напередодні основного раунду "синьо-жовті" зіграли проти Португалії, де двічі поступились – 8:1 та 4:0.

"Синьо-жовті" зробили усе від себе можливе, щоб потішити уболівальників. На щастя, жеребкування суперників зіграло на руку українок. На львівському паркеті "Боско Арени" зійшлись Фінляндія, Бельгія та Чехія. Кожна збірна зіграла між собою на шляху до "Фіналу чотирьох".

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Вже у матчі-відкритті Бельгія – Фінляндія стало зрозуміло, що фінки будуть найбільшими опонентками нашої команди. Так і сталось. До останнього поєдинку збірні вели боротьбу за таку омріяну першу позицію. А найцікавішим став той факт, що в останньому турі Україна якраз зійшлась з Фінляндією.

Валідольний матч із Чехією

Коротко пригадаємо поєдинки українок в основному раунді. Першою суперницею України у Львові стала збірна Чехії. "Синьо-жовті" завдяки голу Ксенії Гриценко та дубль Анни Шульги встановили над суперником комфортну перевагу у рахунку 3:0. А от у другому таймі підопічні Олега Шайтанова змусили фанатів схопитись за голову.

Українська голкіперка двічі виймала м'яч із сітки воріт. І це лише за одну хвилину. Але українки вчасно "повернулись" у гру та завдяки дубль Анни Сидоренко повели з відривом у два голи. Однак такий хиткий рахунок не давав уболівальникам зі спокійним серцем дивитись за матчем.

Рахунок зустрічі тримався майже рівним, чешки скоротили відставання до мінімуму, але українські футзалістки втримали потрібний результат. Напружена перемога України – 4:5.

Чехія – Україна відеоогляд матчу

Знищення Бельгії

Вже з перших секунд проти бельгійок було видно, що тренерський штаб на чолі з Шайтановим добре попрацював над помилками та проаналізував нервовий поєдинок з чешками. Форсюк на правах капітана впевнено повела команду до розгромної перемоги.

Українки завдяки дублю Юлії та красивому голу Сидоренко завершили першу 20-хвилинку з рахунком 3:0. По перерві українки забили ще чотири рази. Голами відзначались Анна Шульга, Анастасія Кліпаченко та дубль оформила Ірина Дубицька. У підсумку – 7:0.

Україна – Бельгія відеоогляд поєдинку

Битва за омріяну путівку на Євро

Саме в останньому поєдинку у Львові Україна – Фінляндія визначалась доля щасливого білета на Євро-2022. Фінки, які попередні два матчі були фаворитками протистоянь та показували красивий футзал, наче розсипались на паркеті "Боско Арени".

Українки впевнено повели у рахунку 4:0. Одного разу "синьо-жовті" дозволили суперницям забити, але не більше. У підсумку – 4:1 важлива перемога України, яка пробилась у "Фінал чотирьох".

Після матчу українки зробили спільне фото з футболкою із "7-м" номером. Сімку на спині носить лідерка команди Юлія Титова, яка через травму пропускала матчі. Ось так красиво дівчата вирішили підтримати партнерку по команді та присвятити їй вихід на Євро-2022. Відзначимо, що Юлія вже повернулась на паркет.

Також слід відзначити, українська голкіперка Вікторія Сагайдачна стала авторкою четвертого голу збірної у ворота Фінляндії.

Відеоогляд вирішальної зустрічі Україна – Фінляндія

Варте уваги Головне, що команда перемогла, – капітан збірної України Форсюк про вихід у "Фінал чотирьох"

Феномен підопічних Шайтанова

"Фінал чотирьох"? Коли слабкий рівень чемпіонату, відсутність постійного спонсорства, скасування матчів збірної, дівчата паралельно працюють в інших галузях, щоб забезпечити своє життя. Жіноча національна команда ламає усі стереотипи, які існують у спорті.

Хто забивав за збірну України у Львові

Найкращою бомбардиркою основного раунду у групі стала нестримна "оса" Анна Шульга – 5 голів. завдяки такій результативності Анні вдалось потрапити у топ-5 найкращих голеадорок усього основного раунду Євро-2022. Українка поступилась лише іспанці Ірені Кордоні та представниці Португалії Сарі Феррейрі. В обох по 6 м'ячів.

Лише на один результативний постріл менше в активі Анни Сидоренко – 4 голи.

По два рази у воротах суперниць відзначались капітан команди Юлія Форсюк та Ірина Дубицька. Ще по одному голу забивали Анастасія Кліпаченко, Ксенія Гриценко та воротарка Вікторія Сагайдачна. Взяття від української голкіперки просто розірвало соцмережі.

ЗХО-Тесла відчула смак єврокубків

У фінальну частину Євро-2022 пробились України, Португалія, Іспанія та Росія.

На цьогорічному розіграші Кубка європейських чемпіонів честь України захищав клуб із Харкова. Вже у першому матчі ЗХО-Тесла зазнала поразки від Бенфіки (4:0).

Відеоогляд першого матчу ЗХО-Тесла

У другому поєдинку українкам протистояла італійська Пескара. У цій грі наші футзалістки були дуже близькі до здобуття перемоги. Харків'янки завдяки голам Степаненко та Рубан повели у рахунку 2:1. Але вже через декілька секунд суперник зрівняв цифри на табло 2:2.

На жаль, італійки забили ще одного разу. ЗХО-Тесла хоч втратила перемогу 2:3, але здобула цінний досвід на євроарені.

ЗХО-Тесла – Пескара відеоогляд

Усе це відбулось лише за один рік. На весні 2022 року за найкращими прогнозами на прихильників жіночого футзалу чекають матчі збірної України у "Фіналі чотирьох", продовження чемпіонату та сподіваємось, що ще багато чого нового!