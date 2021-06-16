Україна – Польща 4:2

Голи: Шульга, 2, Дубицька, 11, 21, Гриценко, 29 – Книсак, 7, Буковська, 13

Українки провели перший із двох контрольних спарингів. Востаннє українська команда проводила матчі ще у січні 2020.

У складі нашої збірної було декілька змін у порівнянні з минулим матчем. Команду поповнили голкіперка Ірина Славич, універсалки Ксенія Бурлаченко та Альона Коваленко.

Вже на старті зустрічі Шульга перевірила на міцність каркас воріт польської збірної. Все ж на 2-й хвилині поєдинку Анна записала своє прізвище на табло. Шульга обігралась із Форсюк, отримала передачу у відповідь та пробила повз голкіперку Польщі – 1:0.

Не пройшли і п'яти хвилин, як Книсак класно відгукнулась поблизу воріт Кислової та після снайперської передачі зрівняла рахунок у матчі – 1:1.

Вже через чотири хвилини Україна вибігла у швидку контратаку, Шульга протягнула м'яч до польських володінь, не стала грати егоїстично, а віддала передачу на Дубицьку. Ірина вже у падінні проштовхнула м'яч у ворота – 2:1.

Непоступлива Польща

Однак польська команда виглядала дуже солідно. Вже на 13-й хвилині гості знову зрівняли рахунок. Вдалий розіграш кутового призвів до гола. Буковська більярдним ударом прошила сітку українських воріт – 2:2.

На перерву команди пішли за бойового рахунку – 2:2. Після відпочинку підопічні Олега Шайтанова швидко знову повели у рахунку. Дубицька оформила дубль. Гравчиня "IMS-НУХТ" обікрала суперницю, вибігла віч-на-віч з голкіперкою та кумедно проштовхнула м'яч поміж рук польської воротарки – 3:2.

Цей гол приніс впевненість команді, яка стрімко вибігла в атаку. На 29-й хвилині Гриценко відгукнулась на простріл Шульга та впритул розстріляла володіння суперниць – 4:2.

Україна впевнено переграла Польщу. 17 червня о 12:00 розпочнеться другий товариський матч між цими жіночими збірними в Ужгороді.

Україна – Польща: відео повного матчу