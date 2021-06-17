Україна – Польща 5:4

Голи: Шульга, 12, 31, Форсюк, 19, 19, Гриценко, 26 – Книсак, 4, 17, Влодарчик, 11, Шостак, 24

16 червня українська збірна розбила Польщу із рахунком 4:2. Голами відзначались Шульга, Гриценко та дубль оформила Дубицька.

До теми Жіноча збірна України з футзалу на характері розбила Польщу: відео

Першими у матчі рахунок зустрічі відкрили польські футзалістки. Книсак відгукнулась на передачу з кутового та розмочила нулі на табло – 0:1. Після цього українська команда активніше почала грати в атаці. Але знову пропустила. Голом відзначилась Влодарчик – 0:2. Не такий розвиток подій хотіли бачити українки.

Вже через хвилину Шульга скоротила перевагу суперниць на табло. Анна потужним ударом зі штрафного забила перший гол команди у зустрічі – 1:2. Вже через п'ять хвилин польська команда збільшила перевагу гостей. Результативний постріл в активі Книсак.

Наприкінці першого тайму українки двічі шокували польську голкіперку. Дублем відзначилась Форсюк. Спершу Юля відгукнулась на передачу Гриценко та знову наблизила Україхну до камбеку. А вже на цій же хвилині Форсюк класним ударом під поперечину після передачі Гриценко зрівняла рахунок – 3:3.

Вирвали перемогу

Після відпочинку полячки знову вийшли вперед у рахунку. На 24-й хвилині Шостак забила четвертий гол своєї команди в Ужгороді. Не довго протрималась перевага гостей. Гриценко після асистів вирішила записати своє прізвище у протокол зустрічі. Ксенія відгукнулась на передачу на дальній стійці та впритул розстріляла володіння суперника – 4:4.

За дев'ять хвилин до завершення поєдинку авторка першого голу України у цьому матчі Шульга оформила дубль. У підсумку – 5:4 вольова перемога українських футзалісток.

Україна – Польща: відео повного матчу