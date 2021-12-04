Тесла – Пескара 2:3

Голи: Степаненко, 28, Рубан, 38 – Д’інчекко, 14, Бутіма, 38, 40

Італійський клуб першим номером розпочав поєдинок. Але жодна з їх атак не стала результативною. Удари футзалісток Пескари були повз ворота або впевнено грала на лінії голкіпера Тесли Сагайдачна.

Читайте також Ураган та Тесла зазнали розгромних поразок у єврокубках

На екваторі першого тайму гостро відповіли українки. Дичко опинилась віч-на-віч з воротаркою суперниць, але не змогла вийти переможницею з цієї дуелі.

Натомість забили гості. Д'інчекко замкнула потужний удар партнерки по команді та розмочила нулі на табло – 0:1.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку італійському клубу.



Тесла – Пескара / Фото facebook.com/teslawfc

На 28-й хвилині господарки матчу зрівняли цифри у зустрічі. Степаненко перехопила передачу суперниці та частині поля Пескари, змістилась ближче до штрафного та потужним пострілом прошила сітку воріт суперниць. Високий пресинг дав свої плоди – 1:1.

38 хвилина поєдинку стала найбільш результативною. Обидві команди відзначились голами. Рубан дограла до кінця у боротьбі та з непростої позиції влучила у ворота – 2:1 Тесла вперше вийшла вперед.

На жаль, вже через декілька секунд харків'янки пропустили – 2:2. Гол у свій актив записала Бутіма, яка замкнула простріл.

Вже на останній хвилині матчу Пескара почала грати з п'ятим польовим. Це дало свій результат. М'яч відлетів до Бутіма, яка вирвала для Пескари перемогу, оформивши дубль у грі.

Тесла прикро втратила перемогу на останніх секундах зустрічі – 2:3 . Це друга поразка харківського клубу у Кубку європейських чемпіонів. Українки завершили свою участь у єврокубках.

. Це друга поразка харківського клубу у Кубку європейських чемпіонів. Українки завершили свою участь у єврокубках. За вихід у фінал із групи В позмагаються італійська Пескара та португальська Бенфіка.

Тесла – Пескара: відеоогляд матчу