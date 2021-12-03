Бенфіка – Ураган 4:0

Голи: Чишкала, 5, Жезус, 6, 7, 32

Обидві команди перемогли у попередніх матчах, тому успіх грі робив шанси на вихід з групи. Титулована Бенфіка найсерйозніший суперник українців у Лізі чемпіонів.

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Португальська команда з самого початку гри міцно захопила ініціативу, вже на 5-й хвилині "орлам" вдалося забити гол у ворота суперників. Пауза між голами була менш як хвилину. Українці не встигли оговтатися, як ще один м'яч залетів у їхні ворота.

У сумі українська команда пропустила 4 голи, забити Урагану у ворота суперників не вдалося. Гравць Бенфіки Жезуш оформив хет-трик.

Після двох турів Ураган опинився на другому рядку турнірної таблиці з трьома балами, відстаючи від Бенфіки, яка має максимальний результат – 6 очок.

Тепер все в групі залежить від португальців. Якщо вони переможуть 11 грудня Леванте, то гарантовано займають перше місце. Але якщо зазнає поразки, а ураган виграє угорський клуб, у трьох команд буде по шість очок і потрібно буде рахувати різницю забитих і пропущених.

Бенфіка – Тесла 4:0

Голи: Алвеш, 9, Сантуш, 10, Ленінья, 12, Катаріна, 39.

Невдалим виявився поєдинок і для харківської команди Тесла. Вони поступилися у першому матчі Кубка європейських чемпіонів з футзалу серед жінок. Українки поступилися португальській Бенфіці з рахунком 0:4.

Три голи відправилися у ворота Тесли ще у першому ж таймі. Потім гол українок не був зарахований. Наприкінці другого тайму голкіперка португальської команди забила ще один м'яч у порожні ворота харків'янок.

Спершу у турнірі планувалася участь 6 команд, проте в останній момент клуб Осієк з Хорватії знявся зі змагань через спалах коронавірусу в команді. Тож 5 команд поділено на 2 групи, і у фінал з кожної вийде лише переможець.

У наступному поєдинку, 3-го грудня, українки зустрінуться з італійською командою Пескара.