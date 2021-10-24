Україна – Фінляндія 4:1

Голи: Шульга, 19, 26, Сидоренко, 31, Сагайдачна, 39 – Юнтікаа, 39

Україна та Фінляндія стали прямими конкурентами у боротьбі за щасливий білет у "Фінал чотирьох". Обидві збірні перед початком матчу по 6 очок. Однак завдяки кращій статистиці саме Україна підійшла до матчу у статусі лідерки групи 3.

До теми День Х настав: шлях України та Фінляндії у пекельній боротьбі за "Фінал чотирьох"

Матч розпочався з потужного удару Шульги – голкіпера Фінляндії впоралась із пострілом. Українки класно вибігли в атаку. Кирильчук віддала передачу на Сидоренко, яка розрізною передачею знайшла вільну Шульга. Але знову удар Анни парирувала фінська воротарка.

Україна першим номером грала у першій 20-хвилинці. Хоча фіни вибудували надійну оборону та робили акцент на контратаках. Сидоренко перевірила на пильність воротарку Фінляндії.

Двічі поспіль Сагайдачна стала на заваді голу в українські ворота. «Синьо-жовті» робили акцент на дальніх ударах. Але жоден із них не перетворився у результативний. Дуже гостро було біля воріт України. Сагайдачна вкотре продемонструвала свій високий клас на лінії.

Класна комбінація підопічних Олега Шайтанова ледь не завершилась голом. Але зовсім трішки не вистачило Шульзі, щоб дотягнутись до м’яча.

На 19-й хвилині Україна розмочила нулі на табло "Боско Арени". Форсюк розіграла кутовий із Гриценко, яка віддала під удар Шульзі. Цього разу футзальний Бог був на стороні Анни. Розкішним голом відзначилась одна з найкращих бомбардирок української збірної.

Відразу у наступній атаці вже було гостро біля українських воріт. Але Сагайдачна перевела м’яч на кутовий.

Вже на останній хвилині першого тайму Україна отримала чудовий шанс подвоїти перевагу – дабл-пенальті. Шульга підійшла до позначки. Але м’яч після її удару пролетів у лічених сантиметрах біля стійки. Дуже пощастило Фінляндії.

Розгром фінок

"Пожежа" була біля воріт України після обрізки. Але Дубицька у самовідданому підкаті врятувала українські володіння від пропущеного голу.

За 14 хвилин до завершення матчу Україна подвоїла перевагу у рахунку. Голкіперка помилилась після удару Дубицької. Але м’яч відлетів прямо у ноги Шульги, яка занесла м’яч у фінські ворота – 2:0.

Українська збірна мала кращий вигляд у другому таймі. Суперниці нічого не могли створити біля воріт України.

За 10 хвилин до завершення поєдинку футзалістки з України забили втретє. Шульга заробила пенальті. До позначки підійшла Сидоренко та потужним ударом по центру вразила володіння фінок – 3:0.

Після пропущеного голу Фінляндія почала грати у п’ятого польового. Гості могли дещо скоротити перевагу, але Сагайдачна у парі з Шульгою врятували володіння України.

Фінки небезпечно пробивали з-за меж штрафного – Сагайдачна у ефектному стрибку парирувала потужний удар.

Шалений гол голкіперки України

Україна відповіла не менш гостро. Форсюк розстрілювала ворота після декількох рикошетів – кутовий. За декілька секунд Сагайдачна двічі врятувала свої володіння від гарматних ударів фінських футзалісток.

Неймовірно! Четвертий гол просто фантастика у виконанні українок. Сагайдачна взяла постріл фінки та пробила з власних воріт прямо у володіння Фінляндії, які були порожніми. Неймовірний момент у матчі, справжня "вишенька на торті" у поєдинку.

Українки таки одного разу помилились та пропустили – 4:1.