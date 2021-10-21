Чехія – Україна 4:5
Голи: Скалова, 25, 25, Штурмова, 30, Сокуеса,40 – Шульга, 9, 18, Гриценко, 24, Сидоренко, 27, 37
- Непрості суперниці потрапили в одну групу з Україною – Бельгія, Чехія та Фінляндія.
- Паралельний матч основного раунду Євро-2022 у групі завершився переконливою перемогою Фінляндії над Бельгією з рахунком 0:3.
Чехія – Україна / Фото 24 каналу
Українки першим номером розпочали поєдинок. Декілька потужних ударів Гриценко та Шульги пройшли повз ворота. Чешки діяли на контратаках, але м'яч так і не долітав до рук Сагайдачної.
Вже у середині першого тайму наші футзалістки втілили свою активність у гол. Шульга з флангу наважилась на удар – м'яч пролетів поміж рук голкіперці Чехії прямо під поперечину. Українки відкрили рахунок – 0:1.
Українки відсвяткували гол / Фото 24 каналу
Кирильчук пробивала у дальній кут володінь чешок – воротарка суперниць була на місці. Вже за декілька секунд Шульга потужним ударом у дев'ятку воріт могла відзначитись розкішним ударом. Але воротарка господарок впевнено зіграла на лінії.
На 24-й хвилині Україна забила втретє. Трудовим голом відзначилась Гриценко. Ксенія відгукнулась на простріл з флангу та вже у підкаті занесла м'яч у ворота – 0:3.
Сейв Кислової / Фото 24 каналу
Однак щось неймовірне створили господарки матчу. На 25-й хвилині Скалова оформила дубль. Рахунок став дуже хитким – 2:3.
Вже через три хвилини підопічні Олега Шайтанова забили четвертий гол. Результативним ударом відзначилась Сидоренко.
- Чешкам швидко вдалось звести перевагу суперниць до мінімуму. Кислова не змогла захистити власні володіння після удару прямо по центру воріт. Невпевнено українська голкіперка зіграла на лінії воріт – 3:4.
Дубицька була близька до гола після двох гарматних ударів. Двічі голкіперка чеської збірної була на висоті.
Чешки мали чудовий шанс забити – дабл-пенальті. Але Сагайдачна стала справжньою рятівницею команди. Рахунок не змінився.
- За 36 секунд до завершення матчу чешки знову скоротили відставання – 4:5. Україна здобула надскладну перемогу на "Боско Арені" у своєму стартовому матчі.
Україна перемогла Чехію / Фото 24 каналу