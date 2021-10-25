"Для фінок вихід на Євро-2022 теж був мрією"

Юлія Форсюк виводила команду на майданчик "Боско Арени" у Львові з капітанською пов'язкою. Досвідчена футзалістка запевнила, що після поєдинку з Фінляндією дівчата не відразу повірили, що вийшли у "Фінал чотирьох".

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Відразу після фінального свистка до кінця не повірили, що змогли здобути омріяний результат. У нас була нервова передматчева розминка, дівчата хвилювались, тому що все залежало від цього поєдинку. Було відчутно, що фінські футзалістки теж мають велике бажання перемогти. Для них вихід у фінальну частину Євро-2022 теж був мрією,

– розповіла Юлія.

Футзалістка радіє, що команді вдалось здобути переможний рахунок у складній останній грі в основному раунді: "Я дуже рада, що нам вдалось забити ці важливі голи та переламати гру на свою користь".

Українська збірна переграла фінок з рахунком 4:1.

Перед цим Україна здобула дві перемоги – над Чехією (4:5) та Бельгією (7:0).

Юлія Форсюк стала авторкою двох голів у кваліфікації. Футзалістка оформила дубль у ворота бельгійської збірної, яку українки просто знищили на паркеті. Також у грі з чешками отримала жовту картку.

"Нічого страшного, що пропустили від фінок"

Юлія запевнила, що у другому таймі "синьо-жовті" не дали супернику жодного шансу та надії на перемогу.

Через що пропустили гол від Фінляндії? Нічого страшного не сталось. Дівчатам складно швидко увійти у гру, відчути ритм поєдинку відразу з перших секунд появи на паркеті. А ще складніше, якщо вони доволі довго сидять на лаві. Олег Миколайович Шайтанов в останні хвилини дозволив відчути усім дівчатам ці переможні емоції під час гри. Головне, що наша команда перемогла,

– зазначила Форсюк.

Досвідчена футзалістка відзначила рівень фінської збірної.

На мою думку, рівень фінської збірної підвищився, якщо порівнювати з турніром, який відбувався у 2020 році у Львові. Зараз у них дещо змінився склад, додались нові дівчата. Вважаю, що найближчим часом ця збірна складе грізну конкуренцію усім національним командам,

– підсумувала Юлія.