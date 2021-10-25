Важлива перемога у Львові

Українські футзалістки з трьома перемогами завершили свої виступи в основному раунді Євро-2022. Львів став фартовим містом для "синьо-жовтих", у якому вони не зазнали жодної поразки у трьох поєдинках.

Більше про поєдинок Україна вийшла у "Фінал чотирьох": українська воротарка забила шалений гол

Останній вирішальний матч був зіграний 24 жовтня проти Фінляндії. Саме у ньому вирішувалось, хто здобуде щасливий білет у "Фінал чотирьох", а хто залишиться з порожніми руками. Якщо у першому таймі була рівна гра, то у другій 20-хвилинці домінували українки.

Перший тайм завершився мінімальною перемогою України – 1:0. Голом відзначилась головна бомбардирка команди Анна Шульга. Після відпочинку підопічні Олега Шайтанова забили ще тричі – гол Шульги, яка оформила дубль у поєдинку, та результативні удари в активі Анни Сидоренко та Вікторії Сагайдачної.

Слід зауважити, що останній гол забила голкіперка України. Це взяття воріт стало справжньою "вишенькою на торті" у виконанні "синьо-жовтих". У підсумку – 4:1 звитяга України.

Зворушливий вчинок українок

Після матчу українські футзалістки підкидували тренера Олега Шайтанова, отримали подарунки від дітей у вигляді малюнків та не стримували емоцій. Був після матчу ще один зворушливий момент. Команда зробила спільне фото з футболкою з номером "7".

Саме під ним виступає легенда футзалу та лідерка збірної Юлія Титова. На жаль, досвідчена футзалістка пропускала матчі через травму. Ось так красиво українки вирішили підтримати партнерку по команді та присвятити їй вихід на Євро-2022. Браво!



Збірна України з футболкою Титової / Фото АФУ

До слова. В основному раунді Євро-2022 Україна переграла Чехію (4:5), Бельгію (7:0) та Фінляндію (4:1).