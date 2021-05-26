У Реалі вірять в майбутнє Луніна: голкіпер залишиться у Мадриді

Український голкіпер Андрій Лунін залишиться у Реалі. Тренерський штаб "вершкових" вірить у прогрес 22-річного футболіста.
Безмежна довіра до Луніна
У сезоні-2020/2021 Андрій Лунін не провів у футболці Реала жодної хвилини у іспанській Ла Лізі. У його активі лише один поєдинок у Кубку Іспанії, але дебют Андрія в офіційній зустрічі не вдався. Однак "Королівський клуб" не хоче прощатись з українським голкіпером.
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У клубі розраховують на 22-річного воротаря та чекають його прогресу. Реал готовий у майбутньому дати Андрію стабільне місце у воротах. "Вершкові" бояться прощатись із українським голкіпером, який має статус другого воротаря. Лунін може стати у рамку воріт мадридців, якщо основний страж воріт Тібо Куртуа отримає травму.
Хто цікавиться українським голкіпером
- З приходу у клуб (2018 рік) українець лише одного разу виходив у воротах Реала в офіційних зустрічах. Його дебют стався у кубковому протистоянні проти Алькояно, у якому "вершкові" ганебно програли андердогу (2:1). Лунін невпевнено зіграв у воротах та більше не виходив на футбольне поле.
- Після цього Андрій вже сам заговорив, що не проти покинути іспанський гранд заради ігрової практики. Він не хоче просиджувати штани на лавці для запасних. Хетафе хотів орендувати українського голкіпера, але усі зацікавленості були лише на рівні слів.
- Контракт воротаря збірної України з "Королівським клубом" розрахований до 30 червня 2024 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 3 мільйони євро.
- За Луніним стежать відразу декілька іспанських клубів – Бетіс, Гранада та Хетафе. Гранада шукає заміну Руї Сілві, який не буде продовжувати контракт. Про зацікавленість зі сторони Гранади повідомлялось і раніше. Але все залишилось на рівні чуток.