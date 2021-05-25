Зазвичай на чемпіонат Європи чи чемпіонат світу кожна збірна складає заявку із 23 гравців. Троє з них – голкіпери. Та на Євро-2020 в УЄФА дозволили командам відправити одразу 26 гравців. Однак не варто очікувати, що додаткові місця в заявках збірних займуть воротарі.

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Збірна України перед Євро-2020 опинилася в доволі незвичній ситуації з голкіперами. Поки в розширеній заявці збірної перед Євро-2020 одразу чотири голкіпери – Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Георгій Бущан та Андрій Лунін. З однієї сторони – є з кого вибирати. Але до кожної кандидатури є певні претензії.

Андрій Пятов

Один з лідерів та ветеранів збірної. Ще минулого року, коли й мало відбутися Євро-2020, ні в кого не було сумнівів, що саме Пятов буде основним голкіпером в збірній.

Але попередній сезон Пятов втратив місце основного в Шахтарі, програвши конкуренцію Анатолію Трубіну. І вже заявив, що після Євро-2020 він покине збірну України.

За Пятова говорить його досвід та авторитет. Проти нього – відсутність ігрової практики. І сильні конкуренти. Але експерти Favbet майже не сумніваються у тому, що Пятов таки відправиться на Євро-2020 у складі збірної України. Коефіцієнт 1,01 на це.

Георгій Бущан

Цей голкіпер дебютував за збірну України лише 7 жовтня 2020 року. І цей дебют виявився просто жахливим – сім пропущених голів від збірної Франції в товариському матчі. При цьому дебют видався майже випадковим – через позитивні тести на коронавірус в інших голкіперів.

Потім був матч проти Німеччини – і знову результативна помилка. Хоча в цій грі він був одним з найкращих, здійснивши декілька чудових сейвів. І вже у матчі проти Іспанії він не пропустив, а Україна перемогла.

Зараз Бущан також є основним голкіпером в Динамо. І майже не залишає сумнівів в тому, що він заслуговує виклику до збірної України на Євро-2020 – 1,01 від Favbet на це.

Анатолій Трубін

Ще в минулому сезоні він виступав за молодіжну збірну. Але здобувши місце головного воротаря у Шахтарі, за ним послідував і виклик до національної збірної. Дебют відбувся вже у 2021 році у матчі проти Казахстану. А матч закінчився внічию 1:1.

Тепер перед Євро-2020 був матч проти Казахстану. І саме Трубін помилився, коли збив суперника у штрафному, через що призначили пенальті. Від поразки збірну України врятував Циганков вже у компенсований арбітром час.

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Навряд чи варто очікувати, що Трубін, якщо поїде на Євро-2020, буде основним голкіпером збірної. Але на роль резервіста він згодиться. Коефіцієнт 1,01 на його включення в заявку "синьо-жовтих".

Андрій Лунін

Воротар мадридського Реала – звучить гордо. Але насправді – лише один кубковий матч в цьому сезоні за "вершкових". І поразка в цьому матчі. За збірну України – теж один матч проти збірної Польщі, в якому була помилка, яка призвела до голу та підсумкової поразки.

Проти Луніна – відсутність ігрової практики. Відтак невідомо, як він зможе зіграти на такому великому турнірі.

Саме Лунін у цій четвірці має найменше шансів потрапити до заявки – 1,02 від Favbet.

Юрій Паньків

В минулому сезоні роль запасного воротаря в збірній України виконував Юрій Паньків. Його викликали як резервіста, і навряд чи можна було очікувати, що він зіграє хоч один матч.

Зараз в нього – молодші та перспективніші конкуренти за місце в збірній. Тож його ймовірна поява в заявці збірної України малоймовірна. Але не неможлива. А для тих, хто вірить у те, що Паньків таки поїде на Євро-2020 в складі збірної України Favbet пропонує зробити ставку з коефіцієнтом 10.