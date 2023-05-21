Ломаченко та Хейні провели доволі близький бій, але 12 раундів виявилося недостатньо, щоб достроково визначити переможця. Тож це довелося робити суддям.

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Хейні здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – двічі 115:113 та 116:112.

На думку трьох суддів, Ломаченко переміг суперника в другому та одинадцятому раундах. Ще двоє суддів віддавали перевагу Ломаченку у восьмому та десятому раундах.

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Натомість у першому, четвертому, п'ятому, дев'ятому та дванадцятому раундах всі троє суддів віддавали перевагу Хейні.



Суддівські записки бою Ломаченко – Хейні / фото twitter.com/DanRafael1