Так, у поєдинку не було нокаутів чи ефектних падінь, але бій був дуже видовищним у плані інтриги та стилю боксерів на ринзі. У кожного з бійців була своя мотивація на цей поєдинок, тому Ломаченко та Хейні видали нам 12-раундовий боксерський двобій.

Варто побачити Принизили абсолютного чемпіона: глядачі засвистали перемогу Хейні над Ломаченком – відео моменту

Емоції взяли гору над українським боксером

Переможця поєдинку за абсолют вирішували суддів, які чомусь одноголосно віддали перемогу Хейні – 116:112 та двічі по 115:113. Ломаченко з іронією зустрів такий вердикт суддів, а зал засвистав перемогу американця.

Після поразки Василь приховував свою засмученість, а волю емоціям дав лише у своїй роздягальні. Ломаченко під час розмови просто не стримав сліз. Він закрив руками очі та плакав. За декілька секунд хтось із команди Ломаченка накинули на його голову рушник, аби ніхто не бачив сльози справжнього чемпіона, який знову зупинився за крок від омріяного звання абсолютного чемпіона світу.

Ломаченко не стримав емоцій після поразки: дивіться відео

Таким засмученим Ломаченка ще не бачив ніхто. Навіть після поразки від Теофімо Лопеса у бою за абсолют Василь не був таким пригніченим. Схоже, що боксер із українським паспортом розуміє, що це був, ймовірно, останній його шанс у кар'єрі стати абсолютним чемпіоном світу.

Після поєдинку багато хто почав писати про несправедливу перемогу Хейні. Начебто судді нечесно віддали йому звитягу. На пресконференції після бою менеджер українця Егіс Клімас заявив, що їх команда подасть апеляцію на рішення суддів.