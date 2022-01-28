Промоутер Усика потролив Ф'юрі через зірваний бій за "абсолют"
Джерело:інстаграм Олександра Красюка
Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, прокоментував те, що Тайсон Ф'юрі відмовляється битися з українцем. Промоутер "зачепив" циганські коріння Ф'юрі.
Ворожка передбачила поразку Ф'юрі
Спершу Ф'юрі записав відео, в якому образив Усика. Він назвав українця слабаком. За це "Циганський король" отримав на горіхи від менеджера українця Егіса Клімаса. Той сказав, що Тайсон зриває бій з українцем.
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Також промоутер Едді Хірн заявив, що Ф'юрі не хоче битися з Усиком. Згодом у своєму інстаграмі Тайсон анонсував поєдинок з офіційним претендентом на пояс WBC Ділліаном Уайтом.
Промоутер Красюк покепкував з Ф'юрі, сказавши, що ворожка побачила поразку "Циганського короля" у бою проти непереможного українця.
Схоже, ворожка передбачила Тайсону Ф'юрі поганий сценарій у його бою з Олександром Усиком,
– написав Красюк.
Усик і Ф'юрі могли провести бій за звання абсолютного чемпіона світу
- Після того, як Усик виграв титули WBO, WBA, IBF, а Тайсон зберіг пояс WBC, боксери хотіли провести об'єднавчий бій за всі титули.
- Промоутер українця підтвердив, що такі розмови були. Представник Тайсона також говорив про бій з Усиком.
- Проте бій не міг відбутися, адже Усику потрібно дати реванш Ентоні Джошуа. Натомість Ф'юрі має офіційного претендента.
- Британці Джошуа та Уайт відмовилися від відступних, щоб дозволити Усику та Ф'юрі провести бій.