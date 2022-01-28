Ворожка передбачила поразку Ф'юрі

Спершу Ф'юрі записав відео, в якому образив Усика. Він назвав українця слабаком. За це "Циганський король" отримав на горіхи від менеджера українця Егіса Клімаса. Той сказав, що Тайсон зриває бій з українцем.

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Також промоутер Едді Хірн заявив, що Ф'юрі не хоче битися з Усиком. Згодом у своєму інстаграмі Тайсон анонсував поєдинок з офіційним претендентом на пояс WBC Ділліаном Уайтом.

Промоутер Красюк покепкував з Ф'юрі, сказавши, що ворожка побачила поразку "Циганського короля" у бою проти непереможного українця.

Схоже, ворожка передбачила Тайсону Ф'юрі поганий сценарій у його бою з Олександром Усиком,

– написав Красюк.

Усик і Ф'юрі могли провести бій за звання абсолютного чемпіона світу