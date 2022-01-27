Ф'юрі вирішив зустрітися з Уайтом

Хірн, який є промоутером Ентоні Джошуа, прокоментував потенційний бій між Усиком і Ф'юрі. Він заявив, що британець хоче провести проміжний бій перед зустріччю з Усиком.

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Реальність така, що Тайсон Ф'юрі не хоче битися з Олександром Усіком у наступному поєдинку. Він хоче провести бій у березні, перш ніж вийти на поєдинок за абсолют – я цього не розумію,

– сказав Хірн.

За словами промоутера, Ф'юрі вирішив зустрітися з Уайтом замість Усика. У п'ятницю, 28-го січня, мають відбутися промоутерські торги щодо поєдинку Ф'юрі – Уайт.

Хірн вкотре прокоментував інформацію, що Джошуа може взяти відступні за відмову від реваншу з Усиком. Промоутер запевнив, що для Ентоні важливі не гроші, а шанс битися за звання абсолютного чемпіона світу.

Якщо він зустрінеться з Усиком у квітні чи травні, ви не зможете назвати його найкращим важковаговиком у світі. Але якщо він зустрінеться з переможцем бою Усик – Ф'юрі, тоді переможець буде номером один,

– заявив Хірн.

Промоутер розповів про те, що Усик і Ф'юрі могли зустрітися у квітні – травні. Переможець поєдинку мав би битися з Джошуа восени 2022-го.

"Але тепер Ф'юрі каже, що хоче битися у березні, і це точно буде нетитульний бій з огляду на ситуацію з Уайтом. Я не знаю, чому Ф'юрі не хоче битися з Усиком у наступному бою, але це факт, що не хоче", – резюмував глава Matchroom Boxing.

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