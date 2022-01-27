Ф'юрі вирішив зустрітися з Уайтом
Хірн, який є промоутером Ентоні Джошуа, прокоментував потенційний бій між Усиком і Ф'юрі. Він заявив, що британець хоче провести проміжний бій перед зустріччю з Усиком.
До теми Джошуа та Уайт сказали остаточне слово щодо бою Усик – Ф'юрі
Реальність така, що Тайсон Ф'юрі не хоче битися з Олександром Усіком у наступному поєдинку. Він хоче провести бій у березні, перш ніж вийти на поєдинок за абсолют – я цього не розумію,
– сказав Хірн.
За словами промоутера, Ф'юрі вирішив зустрітися з Уайтом замість Усика. У п'ятницю, 28-го січня, мають відбутися промоутерські торги щодо поєдинку Ф'юрі – Уайт.
Хірн вкотре прокоментував інформацію, що Джошуа може взяти відступні за відмову від реваншу з Усиком. Промоутер запевнив, що для Ентоні важливі не гроші, а шанс битися за звання абсолютного чемпіона світу.
Якщо він зустрінеться з Усиком у квітні чи травні, ви не зможете назвати його найкращим важковаговиком у світі. Але якщо він зустрінеться з переможцем бою Усик – Ф'юрі, тоді переможець буде номером один,
– заявив Хірн.
Промоутер розповів про те, що Усик і Ф'юрі могли зустрітися у квітні – травні. Переможець поєдинку мав би битися з Джошуа восени 2022-го.
"Але тепер Ф'юрі каже, що хоче битися у березні, і це точно буде нетитульний бій з огляду на ситуацію з Уайтом. Я не знаю, чому Ф'юрі не хоче битися з Усиком у наступному бою, але це факт, що не хоче", – резюмував глава Matchroom Boxing.
Що відомо про ймовірну зустріч Усика та Ф'юрі
- У важкій вазі досі не було боксера, який би володів усіма чотирма поясами – WBC, WBO, WBA, IBF. У 2021 році хотіли провести бій між Ф'юрі та Джошуа.
- Та поєдинок зірвався через те, що Тайсона зобов'язали битися проти Деонтея Уайлдера. Джошуа ж прийняв виклик Усика й програв українцю всі титули. Натомість Ф'юрі зберіг пояс WBC.
- Після цього Джошуа активував опцію про реванш з Усиком. Однак про плани битися з українцем заявив і Ф'юрі. Переговори між командами Усика й Тайсона підтвердив промоутер українця.
- Для того, щоб Олександр і Тайсон зустрілися, потрібно, щоб Джошуа відмовився від реваншу з Усиком, а Ділліан Уайт – зустрічі з Ф'юрі.