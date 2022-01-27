Ф'юрі образив Усика
Ф'юрі записав відео, в якому образив Усика. Володар поясу WBC назвав українця слабаком. Дісталося також Ентоні Джошуа й Ділліану Уайту. Першого він назвав боягузом, а щодо Уайта сказав, що той не хоче битися з ним.
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Клімас попросив Ф'юрі даремно не згадувати про Усика та закликав британця говорити зі своєю командою. За словами менеджера, саме Тайсон не дає відбутися поєдинку з Усиком.
Перш ніж наступного разу згадати Усика, поговори зі своєю командою, менеджерами, радниками та промоутерами, які погодилися з усіма умовами. Здається, що це ти не даєш цьому поїзду рушити. Кричати і балакати – це дешево, Тайсон,
– написав Клімас.
Чому бій Усика і Ф'юрі може не відбутися
- Що в Усика, що у Ф'юрі є обов'язкові суперники. Непереможний українець повинен дати реванш британцю Ентоні Джошуа за титули WBO, WBA, IBF.
- Натомість Тайсона чекає захист титулу WBC проти Ділліана Уайта, який вже тривалий час є офіційним претендентом.
- Уже 28-го січня повинні відбутися промоутерські торги щодо поєдинку Ф'юрі – Уайт. На них буде визначено, хто організовуватиме двобій.
- Цікаво, що промоутер Едді Хірн також звинуватив Ф'юрі у зриві бою з Усиком. Він заявив, що Тайсон передумав битися проти українця.