Ф'юрі образив Усика

Ф'юрі записав відео, в якому образив Усика. Володар поясу WBC назвав українця слабаком. Дісталося також Ентоні Джошуа й Ділліану Уайту. Першого він назвав боягузом, а щодо Уайта сказав, що той не хоче битися з ним.

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Клімас попросив Ф'юрі даремно не згадувати про Усика та закликав британця говорити зі своєю командою. За словами менеджера, саме Тайсон не дає відбутися поєдинку з Усиком.

Перш ніж наступного разу згадати Усика, поговори зі своєю командою, менеджерами, радниками та промоутерами, які погодилися з усіма умовами. Здається, що це ти не даєш цьому поїзду рушити. Кричати і балакати – це дешево, Тайсон,

– написав Клімас.

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