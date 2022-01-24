Френк Уоррен, який представляє інтереси чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Ф'юрі, повідомив, що працює над організацією поєдинку з Усиком.

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При цьому промоутер зазначив, що про бій за звання абсолютного чемпіона хевівейту може бути оголошено вже наступного тижня.

"Це сага, але якщо говорити між нами, то так чи інакше ми можемо до чогось прийти. Ми все ще працюємо над деталями, але я вірю, що після вихідних нам вдасться досягти певного прогресу, і тоді буде що оголосити.

Усі у боксі хочуть побачити поєдинок за звання абсолютного чемпіона між Тайсоном та Усиком. Я хочу побачити його просто як уболівальник. Тож це бій, який ми намагаємося влаштувати", – заявив Уоррен.

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