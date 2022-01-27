Джошуа міг заробити 15 мільйонів євро

У ЗМІ з'явилися чутки, що Джошуа та Уайту запропонують певну суму відступних за відмову битися з Усиком і Ф'юрі відповідно. Такі розмови підтвердили представники Усика та Джошуа.

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За попередньою інформацією, Джошуа та Уайт не прийняли пропозицію відмовитися від своїх поєдинків з чемпіонами світу.

Повідомляється, що Джошуа запропонували 15 мільйонів фунтів стерлінгів, Уайт міг отримати на 10 мільйонів менше.

Усику доведеться битися з Джошуа

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, що британець хоче повернути собі титули WBO, WBA, IBF, які програв Усику. Раніше Хірн розраховував домовитися про дату реваншу до кінця січня.

Водночас Олександр Красюк, промоутер Усика, говорив, що другий бій між боксерами мають організувати до 25-го квітня 2022 року.

Щодо Тайсона Ф'юрі, то WBC продовжила терміни переговорів про проведення бою з Уайтом до 28-го січня.