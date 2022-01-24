Красюк: Ми ведемо переговори щодо поєдинку з Тайсоном Ф'юрі

Френк Уоррен, промоутер Ф'юрі, розповів, що працює над поєдинком проти Усика. За його словами, про бій можуть оголосити найближчим часом.

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Красюк підтвердив, що переговори зі стороною Ф'юрі тривають з листопада 2021 року. Однак команди не підписували жодних контрактів.

Переговори з командою Ф'юрі справді є. Вони є ще з листопада, але в нас поки що немає жодних підписаних контрактів із цього приводу. Тож жодної конкретики дати не можу. Але так, підтверджую, розмови про цей поєдинок тривають,

– сказав Красюк.

Промоутер нагадав, що Усик має контракті зобов'язання перед Ентоні Джошуа щодо реваншу. Тому команду українця все узгоджує з промоутерською компанією Matchroom Boxing.

За словами Красюка, якщо не вдасться домовитися про бій Усик – Ф'юрі, то українець, швидше за все, зустрінеться з Джошуа.

"Зараз ми ведемо переговори щодо поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Якщо ми не зможемо досягти компромісу з цього приводу, базовим варіантом залишається матч-реванш з Ентоні", – резюмував промоутер.

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