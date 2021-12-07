Промоутер розповів, чому Ломаченко найкращий суперник для Камбососа прямо зараз
Джерело:ютуб-канал "Бегущий Банкир"
Джордж Камбосос після того, як став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF та WBC Franchise, намагається визначитися з наступним суперником. Серед потенційних опонентів австралійця знайшлося місце і Василю Ломаченку.
Бій з Ломаченком в Австралії – оптимальний варіант для Камбососа
Українець у випадку перемоги над Річардом Коммі 11-го грудня навряд чи відмовиться битися з Камбососом. Та далеко не факт, що Джордж дасть шанс Ломаченку.
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Водночас промоутер Олександр Красюк вважає, що бій з українцем був би найбільш прибутковим для Камбососа. Він заявив, що в Австралії є всі складові, щоб прийняти такий бій.
Бій з Ломаченком в Австралії – оптимальний варіант для Камбососа. Австралія – це індивідуальний ринок, який не покладається ні на Європу, ні на Америку. Вони самодостатні, вони мають PPV, глядач, платоспроможність – всі три прибуткові складові боксу,
– сказав Красюк.
Він додав, що в Австралії ці три складові в достатньому обсязі, що дає можливість задовольнити запити всіх учасників, включаючи промоутерів.
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Чи реальна зустріч Ломаченка та Камбососа
- 28-го листопада Камбосос відібрав усі чемпіонські титули в кривдника Ломаченка – Теофімо Лопеса. Американець не стане наступним суперником Джорджа, адже в їх контракті не був прописаний реванш.
- Серед потенційних претендентів Камбососа є чемпіон WBC Девін Хейні, який 5-го грудня впевнено здолав Джозефа Діаса. Сам австралієць заявляв, що хоче зустрітися з Девіном.
- Також Камбосос натякав на зустріч з Джервонтою Девісом. Американець 6-го грудня побив Ісаака Круза.
- Цікаво, що до перемоги над Лопесом 28-річний австралієць обіцяв дати шанс Ломаченку. У команді Джорджа не відкидають, що Ломаченко може стати їх наступним суперником.
- Ломаченко очолює рейтинг WBO та може стати обов'язковим суперником для Камбососа.