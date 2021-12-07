Промоутер розповів, чому Ломаченко найкращий суперник для Камбососа прямо зараз

Джордж Камбосос після того, як став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF та WBC Franchise, намагається визначитися з наступним суперником. Серед потенційних опонентів австралійця знайшлося місце і Василю Ломаченку.

Бій з Ломаченком в Австралії – оптимальний варіант для Камбососа

Українець у випадку перемоги над Річардом Коммі 11-го грудня навряд чи відмовиться битися з Камбососом. Та далеко не факт, що Джордж дасть шанс Ломаченку.

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Водночас промоутер Олександр Красюк вважає, що бій з українцем був би найбільш прибутковим для Камбососа. Він заявив, що в Австралії є всі складові, щоб прийняти такий бій.

Бій з Ломаченком в Австралії – оптимальний варіант для Камбососа. Австралія – це індивідуальний ринок, який не покладається ні на Європу, ні на Америку. Вони самодостатні, вони мають PPV, глядач, платоспроможність – всі три прибуткові складові боксу,

– сказав Красюк.

Він додав, що в Австралії ці три складові в достатньому обсязі, що дає можливість задовольнити запити всіх учасників, включаючи промоутерів.

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