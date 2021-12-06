Перемога з травмою

Обидва боксери провели на ринзі всі 12 раундів. Жоден з них не зумів відправити суперника в нокаут, відтак переможця визначили рішенням суддів. Всі троє віддали перемогу чинному чемпіону – 116:112, 115:113 та 115:113.

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За цей бій Круз завдав більше ударів – 553 проти 462 ударів в Девіса. Але Джервонта був влучнішим – 133 проти 121. Окрім того, Девіс здійснив 20 влучних джебів (зі 177), у той час як Ісаак – 9 (зі 128).

Вже після бою Девіс заявив, що ще в шостому раунді травмував руку. Цілком можливо, що в нього перелом.

Відеоогляд бою Девіс – Круз

Перемога Девіса може завадити Василю Ломаченку провести бій проти Джорджа Камбососа, який виграв чемпіонські титули. Адже він теж є одним із ймовірних кандидатів на бій проти австралійця за чемпіонські пояси WBA, IBF та WBO.