12 раундів завершився перемогою чемпіона
Поєдинок тривав усі 12 раундів. У нелегкій боротьбі Хейні переміг свого суперника та вчетверте захистив титул та вчетверте WBC.
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Усі судді віддали перемогу Девіну – 116:112, 117:111, 117:111.
Сам бій проходив у досить низькому темпі, обидва боксери відвали перевагу захисту. Хоча на початку бою Діас був дещо активніший, йому вдалося забрати кілька стартових раундів. Та потім Хейні перехопив ініціативу, працював технічніше й агресивніше за свого опонента.
Відео поєдинку
Наприкінці поєдинку Джозеф знову додав та ледь не вразив Хейні, але той зумів вистояти до кінця 12-го раунду.
Відео моменту
- Цей поєдинок неабияк цікавив шанувальників українського боксу, оскільки Девін наполегливо викликає на ринг Василя Ломаченка, який 11 грудня вийде на ринг проти Річарда Коммі з Гани.
- Володарем престижного поясу за версією WBC Franchise є абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос. Імовірно, що австралієць може стати наступним суперником Хейні.