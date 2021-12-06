Камбосос вибрав Девіса
28-річний Камбосос вважає, що бій з Девісом більш грандіозний, аніж з Ломаченком. І це попри те, що Ломаченко – колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах та дворазовий олімпійський чемпіон.
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Я думаю, що бій із Девісом більший, ніж із Ломаченком. Лопес переміг Василя, він також побив Коммі, тому "Танк", а ще Раян Гарсія,
– сказав Камбосос.
Щодо Раяна Гарсії, то Камбосос розглядає бій з американцем через його популярність.
"У нього багато підписників, тому якщо Гарсія зможе здобути хорошу перемогу, можливо, у січні, і при цьому буде круто виглядати, то він однозначно буде в обоймі", – резюмував Джордж.
Цікаво, що Камбосос не згадав про Девіна Хейні. Донедавна він неодноразово заявляв, що хоче битися з чемпіоном WBC.
Ситуація у легкій вазі
- У ніч на 28 листопада Камбосос відібрав усі чемпіонські титули в Теофімо Лопеса. Австралієць переміг Лопеса одноголосним рішенням суддів.
- Після Камбососа у ринг вийшов Девін Хейні. Чемпіон WBC, який претендує на бій з Камбососом, впевнено здолав Джозефа Діаса.
- Натомість Джервонта Девіс у ніч на 6 грудня побив Ісаака Круза. Вихід Ломаченка у ринг відбудеться 11 грудня. Українець битиметься проти Річарда Коммі.
- Потенційно Хейні, Девіс або Ломаченко можуть стати суперниками Камбососа у титульному поєдинку.