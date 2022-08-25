Швьонтек: Я була дуже емоційна і дуже щаслива
Напередодні Us Open відбувся виставковий благодійний турнір Tennis Plays for Peace, де збиралися кошти на гуманітарну допомогу українцям.
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Польська тенісистка Іга Швьонтек прокоментувала участь у благодійному турнірі. Гравцям вдалося зібрати 1,2 мільйона на підтримку України.
"Я дуже рада, що ми об’єднані і що ми, як публічні особи та спортсмени, робимо так багато. Звичайно, захід, який я організувала у Польщі, був для мене чудовим досвідом. Це була перша подія, яка привернула стільки уваги в тенісі в Польщі.
Я дуже рада, що ми зібрали стільки грошей для дітей в Україні, здебільшого тому, що їхні життя змінилися, а це поруч із моєю країною, тому я була дуже емоційна і дуже щаслива, що я можу використовувати свій вид спорту таким чином і що роблю це сьогодні. Це чудово", – сказала перша ракетка світу.
Як Швьонтек допомагає Україні
- Для польської тенісистки це не перший подібний турнір. Нещодавно вона організувала у Кракові благодійний захід на підтримку України.
- Також до участі долучилися й інші зірки: Мартін Павелскі, Агнешка Радванська, Сергій Стаховський та Еліна Світоліна.
- Завдяки проведенню заходу вдалося зібрати 2 мільйонів злотих (понад 400 000 євро).