Швьонтек: Я була дуже емоційна і дуже щаслива

Напередодні Us Open відбувся виставковий благодійний турнір Tennis Plays for Peace, де збиралися кошти на гуманітарну допомогу українцям.

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Польська тенісистка Іга Швьонтек прокоментувала участь у благодійному турнірі. Гравцям вдалося зібрати 1,2 мільйона на підтримку України.

"Я дуже рада, що ми об’єднані і що ми, як публічні особи та спортсмени, робимо так багато. Звичайно, захід, який я організувала у Польщі, був для мене чудовим досвідом. Це була перша подія, яка привернула стільки уваги в тенісі в Польщі.

Я дуже рада, що ми зібрали стільки грошей для дітей в Україні, здебільшого тому, що їхні життя змінилися, а це поруч із моєю країною, тому я була дуже емоційна і дуже щаслива, що я можу використовувати свій вид спорту таким чином і що роблю це сьогодні. Це чудово", – сказала перша ракетка світу.

Як Швьонтек допомагає Україні