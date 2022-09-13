Нещодавно польська тенісистка Іга Швьонтек поповнила свою колекцію трофеїв. Обігравши у фіналу Онс Жабер, дівчина виграла свій перший в кар'єрі US Open.

До теми Підтримує Україну: Іга Швьонтек – чемпіонка US Open-2022

Це дозволило їй закріпитись на першому місці в рейтингу WTA. Іга відома не тільки успішною грою в теніс, а ще і активною підтримкою України.

В липні Швьонтек зіграла на благодійному турнірі заради допомоги нашій країні у війни проти росії. Польська тенісистка ще раз нагадала світу, що він має об'єднатись навколо України.

У Польщі ми багато допомагаємо українцям. Розумію, що ми мусимо залишатись об'єднаними навколо України. Для мене важливо підтримувати їх та нагадувати людям, що війна триває. Вона зовсім поруч з моєю країною. Мені 21 рік і я ніколи не могла подумати, що війна може бути настільки близько до мене. Я була дуже емоційною на початку війни і зараз хочу використовувати свій статус і вплив, щоб підтримувати українців,

– висловилась Швьонтек.

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За свою кар'єру полячка виграла три турніри Grand Slam. До перемоги на US Open їй двічі підкорювався Ролан Гаррос. Загальна сума призових Іги за всі турніри складає понад 14 мільйонів доларів.

Цікавий факт. У 2022 році Швьонтек встановила рекорд з найдовшої виграшної серії у XXI сторіччі. Тенісистка виграла аж 37 поєдинків поспіль.