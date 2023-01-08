Катерина Володько – Валерія Савіних 2:0 (6:2, 6:3)

36-річній українській тенісистці знадобилось у фіналі два сети. У першій партії Володько віддавала росіянці лише два гейми – 6:2, пише 24 канал.

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Другий сет минув не менш переконливо від Катерини – три гейми для суперниці з Росії та перемога у партії 6:3.

Катерина Володько поставила на місце росіянку Валерію Савіних та здобула свій сьомий трофей у кар'єрі.

На турнірі у Таїланді Володько перемогла цілий ряд суперниць – Унмуанг, Ковапітуктед, Якуповіч, Тараруді та у фіналі Савіних. Троє із цих опоненток були місцевими тенісистками. Лише у чвертьфіналі українка вперше зустрічалась на корті не з представницею Таїланду.

Нагадаємо, що в 1/4 фіналу Володько пройшла у півфінал на відмові суперниці у другому сеті.

За цілий турнір Володько віддала суперницям лише один сет.