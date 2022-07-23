Організаторкою заходу є польська тенісистка Іга Швьонтек. Також до участі долучилися й інші зірки: Мартін Павелскі, Агнешка Радванська, Сергій Стаховський та Еліна Світоліна.

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Гравці почергово виходили на корт, а суддею на вежі була Світоліна.

У першому матчі Швьонтек і Павелскі виграли сет у Радванської та Стаховського (6:4).

На тай-брейку сильнішими були Радванська та Стаховський (12:10). Згодом було зіграно вирішальне очко, яке виграли Іга та Мартін.

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Також один сет провели Швьонтек та Радванська (4:6).

Тенісний матч також відвідав колишній тренер національної команди Андрій Шевченко.

Зверніть увагу! Завдяки проведенню заходу вдалося зібрати 2 мільйонів злотих (понад 400 000 євро). Зібрані кошти передадуть платформі UNITED 24, фонду Еліни Світоліної, а також UNICEF Polska.

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